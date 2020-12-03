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غريزمان وألبا يقودان برشلونة لفوز سهل في غياب ميسي

ألبا (يمين) يحتفل مع غريزمان وسط بعد الهدف الأول (رويترز)
ألبا (يمين) يحتفل مع غريزمان وسط بعد الهدف الأول (رويترز)
2/12/2020

فاز برشلونة بسهولة 3-صفر على مضيفه فرينكفاروزي اليوم الأربعاء، ليحافظ على بدايته المثالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم ويقترب من ضمان صدارة المجموعة.

وحصل ليونيل ميسي على راحة وغاب عن المباراة الثانية على التوالي لبرشلونة خارج ملعبه، لكن الفريق لم يتأثر بعدم وجود قائده، وأحرز أنطوان غريزمان ومارتن برايثويت وعثمان ديمبلي من ركلة جزاء الثلاثية في الشوط الأول.

وواصل فريق المدرب رونالد كومان هيمنته بعد الاستراحة، وأهدر ديمبلي 3 فرص لزيادة الفارق، كما كان ميراليم بيانتش قريبا من هز الشباك.

ويتصدر برشلونة، الذي كان ضمن التأهل لأدوار خروج المغلوب، المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات.

ويستضيف الفريق الكتالوني منافسه يوفنتوس، صاحب المركز الثاني، في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل، وسيضمن التأهل في الصدارة لو تفادى الهزيمة.

المصدر : رويترز

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