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مورينيو يكشف ما يحتاجه بيل ليستعيد مستواه

مورينيو: على بيل اللعب بدون مشاعر سلبية ونسيان الذكريات المؤلمة (رويترز)
مورينيو: على بيل اللعب بدون مشاعر سلبية ونسيان الذكريات المؤلمة (رويترز)
3/12/2020

يعتقد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، أن الويلزي غاريث بيل يحتاج للعب سلسلة متتالية من المباريات ليعود إلى مستواه العالي.

ولم يقدم لاعب ريال مدريد المعار للسبيرز إضافة في المباريات، التي شارك بها، وذلك منذ عودته لفريق بداياته اللندني؛ لكن المدرب البرتغالي واثق من أن بيل لن يحتاج إلى وقت طويل ليقدم مستوى عوّد عليه جماهير كرة القدم.

وأوضح مورينيو "المشكلة الوحيدة، التي يواجهها بيل، هي دخوله في المنظومة واللعب واستعادة الثقة بالمشاركة في مباريات متتالية بصفاء ذهني".

وتابع -في مؤتمر صحفي- "بدون مشاعر سلبية أو ذكريات سيئة من الماضي القريب عندما كانت الأمور ليست جيدة"، في إشارة للسنوات الأخيرة التي أمضاها مع الميرينغي.

وواصل مورينيو "لديه فرصة للتطور على المستوى البدني.. بالطبع لا يحتاج إلى تطور تقني أو تكتيكي، يحتاج فقط للانخراط في ضغط المباريات، واستعادة ثقته بنفسه".

يذكر أن توتنهام يحل الليلة ضيفا على لاسك لاينز النمساوي في دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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