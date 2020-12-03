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كرة قدم

مشجع ألماني يسجن 39 شهرا بسبب إلقاء ألعاب نارية في مباراة

حارس مرمى يسقط على الأرض مصابا نتيجة إلقاء الألعاب النارية عليه بإحدى المباريات الأوروبية في 2007 (الفرنسية)
حارس مرمى يسقط على الأرض مصابا نتيجة إلقاء الألعاب النارية عليه بإحدى المباريات الأوروبية في 2007 (الفرنسية)
3/12/2020

أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا حكما بالسجن 3 أعوام و3 أشهر بحق شخص ألقى لعبة نارية أثناء مباراة كرة قدم بين فريقي كولون وبوروسيا مونشنغلادباخ في سبتمبر/أيلول 2019.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم (35 عاما) كان خطط لهذه الفعلة، وأشعل اللعبة النارية وهو يعلم ما ينتج عنها من انفجار شديد يصم الآذان، وألقاها عبر حاجز عند المدرج الجنوبي إلى داخل الملعب.

وأضاف رئيس المحكمة أنه "عندما يلقي المرء اللعبة النارية على الناس مباشرة أمام أقدامهم، ويبتعد هو لحماية نفسه، فإن ذلك ينطوي على لون من الغدر".

وتسببت الفرقعة التي وقعت في الدقيقة 83 من زمن المباراة في إصابة 21 شخصا، بينهم العديد من المصورين الصحفيين والمنظمين، وقال عدد غير قليل منهم إنهم اعتقدوا أن الانفجار كان هجوما إرهابيا وقع في الملعب.

وطالب اثنان من الضحايا في دعويين بتعويض عن الضرر بقيمة 4 آلاف يورو و5 آلاف يورو، وأشارا إلى أنهما لا يزالان يعانيان أضرارا ناجمة عن الانفجار تتمثل في فقدان جزئي بقوة السمع وطنين مزمن وصداع.

وكتب خبير مفرقعات من هيئة مكافحة الجريمة في تقرير له، إن اللعبة النارية تتسم بـ "نوع خاص من الخطورة"، منوها إلى أن مثل هذا النوع من الألعاب النارية يجري استخدامه لتفجير ماكينات الصرف الآلي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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