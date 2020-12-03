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ماتيوس: ليفاندوفسكي أحق من ميسي ورونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم

ليفاندوفسكي يحتفل بتتويجه مع بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا 2020 (غيتي)
ليفاندوفسكي يحتفل بتتويجه مع بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا 2020 (غيتي)
3/12/2020

أكد نجم بايرن ميونخ والمنتخب الألماني السابق لوثار ماتيوس، أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أحق من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بالتتويج بجائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم للعام الجاري.

وقال ماتيوس، في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا اليوم الخميس، إن "ليفاندوفسكي قد ينضم إليه في منصة التتويج رونالدو وميسي، فالأول (رونالدو) فاز ببطولة مع يوفنتوس على كل حال ولا يزال يسجل الأهداف في إيطاليا وكذلك مع المنتخب البرتغالي كلاعب وذلك يشير إلى أنه يهيمن مثلما كان يفعل في السنوات السابقة".

وأضاف ماتيوس، المتوج بأول نسخة من الجائزة عام 1991 بعد فوزه بكأس العالم مع منتخب المانشافت في 1990 "يعجبني ميسي أكثر بفضل طريقة اللعب وهو مستمر في إحراز الأهداف كذلك. ويبقى كل منهما لاعبا من طراز فريد".

وتابع "محمد صلاح مرشح أيضا نظرا لفوزه بالبريميرليغ. ونيمار وكيليان مبابي كذلك، رغم أنني أرى الدوري الفرنسي غير قوي".

وأوضح ماتيوس أفضلية هداف بايرن ميونخ على الجميع بالجائزة قائلا "لقد فاز ليفاندوفسكي بكل الألقاب وسجل الكثير من الأهداف الحاسمة، ويتصدر قوائم الهدافين ويمتلك كل ما يحتاجه أي لاعب للحصول على هذه الجائزة. ولا يوجد منافس قريب منه سواء داخل ألمانيا أو في أوروبا".

المصدر : وكالات

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