أريد اللعب بجوار ميسي مجددا.. نيمار وقنبلة كروية جديدة

أقر النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان أن أقصى طموحه هو اللعب إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى.

وكان النجمان تشاركا غرفة الملابس سويا 4 سنوات في برشلونة، قبل أن ينتقل البرازيلي الدولي إلى سان جيرمان الفرنسي صيف 2017.

وفي مؤتمر صحفي عقبه فوز فريقه المثير على مان يونايتد في أولد ترافورد 3-1، بينها هدفا لنيمار، قال الأخير "ما أريده أن ألعب مجددا إلى جانب ميسي، أريد الاستمتاع بالوجود معه مرة أخرى فوق المستطيل الأخضر".

وتابع أن ميسي "يستطيع اللعب في مركزي، ليس لديه أي مشكلة، متأكد من ذلك. يجب أن نفعلها وقد يكون الموسم المقبل".