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سان جيرمان يهزم مانشستر يونايتد بملعبه ويشعل المنافسة بالمجموعة الثامنة

نيمار يسدد على المرمى ومدافعا مانشستر يونايتد يترقبان (رويترز)
نيمار يسدد على المرمى ومدافعا مانشستر يونايتد يترقبان (رويترز)
2/12/2020

أشعل باريس سان جيرمان الفرنسي صراع المنافسة في المجموعة الثامنة للتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3-1 على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي الأربعاء في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا مثيرا للايبزيغ الألماني 4-3 على مضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي.

وبذلك تساوى مانشستر يونايتد مع سان جيرمان ولايبزيغ في رصيد 9 نقاط، غير أن التفوق لمصلحة الفريق الإنجليزي بسبب فارق المواجهات المباشرة في مجموع المباريات التي جرت بين الفرق الثلاثة، في حين خرج باشاك شهير من السباق تماما وودع مشاركته في المنافسات الأوروبية، بعد بقائه في ذيل الترتيب بـ3 نقاط.

فعلى ملعب أولد ترافورد، تقدم سان جيرمان بهدف عن طريق نيمار في الدقيقة السادسة، لكن ماركوس راشفورد عادل ليونايتد في الدقيقة 32.

ودفع مانشستر يونايتد ثمن إهداره العديد من الفرص المحققة في بداية الشوط الثاني، بعدما أحرز سان جيرمان هدفين عن طريق ماركينيوس ونيمار في الدقيقتين 69 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

واضطر الفريق الإنجليزي للعب بـ10 لاعبين بدءا من الدقيقة 70 عقب طرد لاعبه البرازيلي فريد، لحصوله على الإنذار الثاني.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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