سان جيرمان يهزم مانشستر يونايتد بملعبه ويشعل المنافسة بالمجموعة الثامنة

أشعل باريس سان جيرمان الفرنسي صراع المنافسة في المجموعة الثامنة للتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3-1 على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي الأربعاء في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا مثيرا للايبزيغ الألماني 4-3 على مضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي.

وبذلك تساوى مانشستر يونايتد مع سان جيرمان ولايبزيغ في رصيد 9 نقاط، غير أن التفوق لمصلحة الفريق الإنجليزي بسبب فارق المواجهات المباشرة في مجموع المباريات التي جرت بين الفرق الثلاثة، في حين خرج باشاك شهير من السباق تماما وودع مشاركته في المنافسات الأوروبية، بعد بقائه في ذيل الترتيب بـ3 نقاط.

👀 Predict who'll go through! #UCL

فعلى ملعب أولد ترافورد، تقدم سان جيرمان بهدف عن طريق نيمار في الدقيقة السادسة، لكن ماركوس راشفورد عادل ليونايتد في الدقيقة 32.

BIG. GAME. PLAYER.

🇧🇷 Neymar has now scored 38 goals in 64 Champions League games ⚽️⚽️#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 2, 2020