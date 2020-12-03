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رونالدو يسجل هدفه الـ750 في أول مباراة تديرها سيدة بدوري أبطال أوروبا

رونالدو سجل الهدف 750 أمام كييف (رويترز)
رونالدو سجل الهدف 750 أمام كييف (رويترز)
2/12/2020

سجل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الهدف 750 في مسيرته خلال الفوز 3-صفر على دينامو كييف اليوم الأربعاء، بينما أصبحت ستيفاني فرابارت أول سيدة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضع فيديريكو كييزا يوفنتوس في المقدمة بضربة رأس ليحرز أول أهدافه على الإطلاق في البطولة في الدقيقة 21، وأضاف رونالدو الهدف الثاني قبل مرور ساعة على البداية بقليل ليصل لرقم جديد في مسيرته.

وأكمل ألفارو موراتا ثلاثية الفريق الإيطالي في الدقيقة 66.

وأدارت فرابارت (36 عاما) مباراة هادئة وأنذرت 3 لاعبين وتجاهلت احتساب ركلة جزاء واحدة للفريق الأوكراني في الشوط الأول.

وتأهل يوفنتوس، صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة خلف برشلونة، بالفعل إلى دور الـ16 بينما ودع كييف، الذي يملك نقطة واحدة، المسابقة.

المصدر : رويترز

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