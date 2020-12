رونالدو يسجل هدفه الـ750 في أول مباراة تديرها سيدة بدوري أبطال أوروبا

سجل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الهدف 750 في مسيرته خلال الفوز 3-صفر على دينامو كييف اليوم الأربعاء، بينما أصبحت ستيفاني فرابارت أول سيدة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضع فيديريكو كييزا يوفنتوس في المقدمة بضربة رأس ليحرز أول أهدافه على الإطلاق في البطولة في الدقيقة 21، وأضاف رونالدو الهدف الثاني قبل مرور ساعة على البداية بقليل ليصل لرقم جديد في مسيرته.

7⃣5⃣0⃣ Cristiano Ronaldo has scored 750 goals in his career for club & country 🔝#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 2, 2020