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لهذه الأسباب.. رئيس برشلونة المؤقت: كان ينبغي بيع ميسي الصيف الماضي

تمسك برشلونة بميسي أرغمه على البقاء مكرها (رويترز)
تمسك برشلونة بميسي أرغمه على البقاء مكرها (رويترز)
3/12/2020

قال رئيس برشلونة المؤقت كارلس تيسكتس إنه كان يجب على النادي بيع ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات في الصيف الماضي.

وربطت تقارير إعلامية بين انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي بعدما أرسل "بوروفاكس" (Burofax) للنادي الكتالوني يبدي فيه رغبته بالرحيل، وقال في وقت لاحق إن قراره كان بسبب خيبة أمله في نهج مجلس الإدارة السابق للنادي.

واستقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليتجنب مواجهة اقتراع بحجب الثقة، وتولى تيسكتس المسؤولية مؤقتا حتى انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل.

وقال تيسكتس لمحطة "راك 1" (RAC 1) الإذاعية، "من الناحية الاقتصادية، كنت أفضل بيع ميسي في الصيف. سواء من ناحية توفير ميزانية الرواتب والأجور أو من ناحية الأموال التي سنجنيها من عملية البيع".

وأضاف "لقد كان ذلك مطلوبا في حينه. لكن هذا شيء يجب أن يوافق عليه الجهاز الفني وليس قراري وحدي".

وتابع تيسكتس "رابطة الدوري وضعت حدودا للرواتب في الوقت الحالي، وكان من الممكن أن يساعد ذلك (البيع) في هذا الشأن".

وينتهي العقد الحالي لميسي في يونيو/حزيران المقبل، وحينها يمكنه الرحيل مجانا، وأبدى نيمار زميله السابق في برشلونة أمس الأربعاء رغبته في اللعب إلى جواره مرة أخرى.

وقال عقب فوز فريقه باريس سان جيرمان 3-1 على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، "أكثر ما أريده هو اللعب إلى جوار ميسي مرة أخرى، حتى أتمكن من الاستمتاع به في الملعب مجددا".

وأضاف نيمار "أريد اللعب معه العام المقبل بالتأكيد. يجب أن نفعل ذلك الموسم المقبل".

وأقر تيسكتس بأن هذا السيناريو من غير المرجح حدوثه في برشلونة، حيث يعاني النادي ماليا عقب جائحة "كوفيد-19".

وأضاف "إذا أصبح (نيمار) متاحا بالمجان حينها ربما نفكر في التعاقد معه. ودون إجراء عمليات بيع للاعبين لن تتوفر أموال للتعاقدات الجديدة، ما لم يكن للرئيس الجديد موارد مالية ضخمة!".

المصدر : رويترز

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