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دراما فاران مستمرة.. حلقة جديدة من مسلسل "الأخطاء القاتلة" بريال مدريد

فاران (وسط) يرتكب عدة أخطاء قاتلة في الفترة الأخيرة (غيتي)
فاران (وسط) يرتكب عدة أخطاء قاتلة في الفترة الأخيرة (غيتي)
3/12/2020

في مواجهته ضد شاختار أول أمس، ظهر دفاع ريال مدريد مجددا هزيلا وكثير الأخطاء خاصة في مركزي قلبي الدفاع اللذين شغلهما الفرنسي رافاييل فاران والإسباني ناتشو، وهذا كله حصل في غياب القائد سيرجيو راموس.

فبعد أداء جيد أمام فياريال في الليغا وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، غرق الدفاع في بحر الأخطاء في مواجهة شاختار بكييف.

وليست المرة الأولى التي يعاني الدفاع من دون قائده وقلبه النابض الذي يتمتع بكاريزما وروح قيادية غير عادية، وهذا ما يفسر تاريخ المعاناة للميرينغي في غياب "المطرقة".

وبدا فاران، الفائز بدوري الأبطال 4 مرات وبكأس العالم مع فرنسا، فاقدا للتركيز مجددا في لحظة فارقة وسمح لدينتينيو بافتتاح التسجيل لشاختار في مواجهة أول أمس الثلاثاء، وفي غياب راموس ظهر مجددا بأداء متواضع.

ومعاناة فاران لم تبدأ مع خطأ الهدف الأول بل بالأخطاء التي ارتكبها على مهاجمي الفريق الأوكراني وكلفته البطاقة الصفراء والتي كادت أن تتحول لحمراء.

وبدا واضحا أن غياب راموس ليس السبب الوحيد في نتائج الريال السيئة، لأنه من الصعب الفوز بالمباريات إن لم تسجل الأهداف ولكن عادة ما تكون أخطاء المدافعين تحت الأضواء وخاصة عندما تتسبب بالأهداف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعاني فيها فاران من دون راموس، ففي مواجهة مانشستر سيتي الموسم الماضي، ارتكب خطأين تسببا بهدفين وهذان الخطآن طارادا فاران ذهابا وإيابا ضد شاختار.

والحقيقة المرة بالنسبة لعشاق "لوس بلانكوس" أن الأخير لم يفز سوى بمباراة واحدة منذ غياب راموس عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

فالريال فاز على إنتر بعقر داره وتعادل مع فياريال خارج أرضه وخسر مباراتين أمام ألافيس على أرضه وشاختار خارج قواعده.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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