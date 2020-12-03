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الدوري الأوروبي.. تأهل ميلان بريمونتادا أمام سيلتيك وتوتنهام بتعادل مثير مع لاسك

بيل يسجل الهدف الأول لتوتنهام من ركلة جزاء (رويترز)
بيل يسجل الهدف الأول لتوتنهام من ركلة جزاء (رويترز)
3/12/2020

تأهل فريقا ميلان الإيطالي وليل الفرنسي لدور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عن المجموعة الثامنة، كما تأهل فريقا أنتفيرب البلجيكي وتوتنهام الإنجليزي إلى الدور نفسه بالمجموعة العاشرة.

وتغلب ميلان 4-2 على ضيفه سلتيك الإسكتلندي، في حين فاز ليل 2-1 على ضيفه سبارتا براغ التشيكي اليوم الخميس في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الثامنة.

وتصدر ليل ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ميلان، ليصعدا سويا للدور المقبل عن تلك المجموعة، في ظل وجود سبارتا براغ في المركز الثالث بـ6 نقاط، وتذيل سلتيك الترتيب بنقطة واحدة.

وتقدم سلتيك بهدف مباغت عن طريق توم روجيتش في الدقيقة السابعة، قبل أن يحرز زميله أودسون إدوارد الهدف الثاني في الدقيقة 14، لكن التركي هاكان تشالهان أوغلو قلص الفارق بإحرازه الهدف الأول لميلان في الدقيقة 24، أعقبه صامويل كاستييخو بهدف التعادل في الدقيقة 26.

وواصل ميلان انتفاضته في الشوط الثاني، بعدما سجل ينس بيتر هاوغه وإبراهيم دياز الهدفين الثالث والرابع للفريق الإيطالي في الدقيقتين 50 و82 على الترتيب.

تأهل بشق الأنفس لتوتنهام
وفي المجموعة العاشرة، صعد فريقا أنتفيرب وتوتنهام إلى دور الـ32 بالبطولة، بعد فوز الأول على لودوجوريتس البلغاري 3-1، وتعادل الثاني أمام لاسك لينز النمساوي 3-3 في مباراة مثيرة.

ورفع أنتفيرب رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن توتنهام، في حين رفع لاسك لينز رصيده إلى 7 نقاط، لكنه ودع المنافسات بتفوق توتنهام في مواجهتي الذهاب والإياب، حيث كان الفريق الإنجليزي تغلب عليه ذهابا 3-صفر، قبل أن يتعادل في مباراة العودة.

وتقدم لاسك لينز عن طريق بيتر ميتشوريل في الدقيقة 42، لكن غاريث بيل أدرك التعادل للفريق الإنجليزي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 56 سجل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الهدف الثاني لتوتنهام، قبل أن يعود لاسك ويسجل عن طريق جوهانيس إيجيستين في الدقيقة 84.

بعدها بدقيقتين أحرز ديلي إلي الهدف الثالث لتوتنهام من ضربة جزاء، لكن مامادو كاراموكو سجل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية

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