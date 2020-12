الدوري الأوروبي.. تأهل ميلان بريمونتادا أمام سيلتيك وتوتنهام بتعادل مثير مع لاسك

تأهل فريقا ميلان الإيطالي وليل الفرنسي لدور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عن المجموعة الثامنة، كما تأهل فريقا أنتفيرب البلجيكي وتوتنهام الإنجليزي إلى الدور نفسه بالمجموعة العاشرة.

وتغلب ميلان 4-2 على ضيفه سلتيك الإسكتلندي، في حين فاز ليل 2-1 على ضيفه سبارتا براغ التشيكي اليوم الخميس في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الثامنة.

وتصدر ليل ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ميلان، ليصعدا سويا للدور المقبل عن تلك المجموعة، في ظل وجود سبارتا براغ في المركز الثالث بـ6 نقاط، وتذيل سلتيك الترتيب بنقطة واحدة.

وتقدم سلتيك بهدف مباغت عن طريق توم روجيتش في الدقيقة السابعة، قبل أن يحرز زميله أودسون إدوارد الهدف الثاني في الدقيقة 14، لكن التركي هاكان تشالهان أوغلو قلص الفارق بإحرازه الهدف الأول لميلان في الدقيقة 24، أعقبه صامويل كاستييخو بهدف التعادل في الدقيقة 26.

وواصل ميلان انتفاضته في الشوط الثاني، بعدما سجل ينس بيتر هاوغه وإبراهيم دياز الهدفين الثالث والرابع للفريق الإيطالي في الدقيقتين 50 و82 على الترتيب.

⏰ RESULTS ⏰

✅ Into the last 32: Braga, Milan, LOSC, Villarreal, Antwerp, Spurs, Dinamo Zagreb, Crvena zvezda

Who did it best? #UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 3, 2020