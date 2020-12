برباعية جيرو.. تشلسي يكتسح إشبيلية في دوري الأبطال

ضمن تشلسي الإنجليزي صدارته ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه المستحق 4-صفر على مضيفه إشبيلية الإسباني اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من مباريات المجموعة، التي شهدت أيضا فوز كراسنودار الروسي 1-صفر على ضيفه رين الفرنسي.

وارتفع رصيد تشلسي، بطل المسابقة عام 2012، إلى 13 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه إشبيلية، في حين حسم كراسنودار المركز الثالث، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي لمصلحته، بعد تفوقه بفارق 3 نقاط على رين القابع في مؤخرة الترتيب.

وتقمص المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه 4 أهداف (سوبر هاتريك) لمصلحة تشيلسي في الدقائق 8 و54 و74 و83 من ركلة جزاء.

🔝 Oldest player to score a hat-trick in Champions League era ✅

⚽️⚽️⚽️⚽️ FOUR goals for Olivier Giroud in Seville!#UCL pic.twitter.com/8jNsLfOPHp

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 2, 2020