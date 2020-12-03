برباعية جيرو.. تشلسي يكتسح إشبيلية في دوري الأبطال

ضمن تشلسي الإنجليزي صدارته ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه المستحق 4-صفر على مضيفه إشبيلية الإسباني اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من مباريات المجموعة، التي شهدت أيضا فوز كراسنودار الروسي 1-صفر على ضيفه رين الفرنسي.

وارتفع رصيد تشلسي، بطل المسابقة عام 2012، إلى 13 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه إشبيلية، في حين حسم كراسنودار المركز الثالث، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي لمصلحته، بعد تفوقه بفارق 3 نقاط على رين القابع في مؤخرة الترتيب.

وتقمص المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه 4 أهداف (سوبر هاتريك) لمصلحة تشيلسي في الدقائق 8 و54 و74 و83 من ركلة جزاء.

🔝 Oldest player to score a hat-trick in Champions League era ✅ ⚽️⚽️⚽️⚽️ FOUR goals for Olivier Giroud in Seville!#UCL pic.twitter.com/8jNsLfOPHp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 2, 2020

وبعدما حسم تشلسي وإشبيلية تأهلهما لدور الـ16 في البطولة منذ الجولة الماضية، انحصر الصراع بينهما حول الفريق المتصدر للمجموعة، ومن ثم ملاقاة أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات السبع الأخرى، ليحسم الفريق الإنجليزي الأمر لمصلحته في النهاية.

وفي حال خسارة تشلسي أمام ضيفه كراسنودار، وفوز إشبيلية على مضيفه رين في الجولة الأخيرة بالمجموعة، سوف يتساوى الفريقان في الرصيد (13 نقطة)، ليحتكما إلى فارق المواجهات المباشرة وفقا للائحة البطولة، التي سوف تصب في صالح الفريق اللندني، عقب انتهاء لقاء الفريقين بالتعادل السلبي في جولة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن.