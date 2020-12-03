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بالأرقام.. سيناريوهات تأهل 7 فرق لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

جولة تحسم تأهل 7 فرق من أصل 16 لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (رويترز)
جولة تحسم تأهل 7 فرق من أصل 16 لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (رويترز)
3/12/2020

ضمنت 9 فرق من أصل 16 تأهلها إلى ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين تنتظر الفرق الـ7 المتبقية مصيرها في جولة الحسم الأخيرة من دور المجموعات الأسبوع المقبل.

ومن بين الفرق التي لم تحسم تأهلها، يبرز قطبا مدريد الريال وأتلتيكو إضافة لمانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وأياكس أمستردام.

وفي هذا التقرير نرصد بالأرقام ماذا يحتاج كل فريق من المجموعات الثماني في الجولة السادسة والأخيرة.

– المجموعة الأولى: بايرن ميونخ حامل اللقب ضَمِن تأهله، وأتلتيكو لم يحسمه بعد، إذ يحتاج فقط لعدم الخسارة أمام مضيفه سالزبورغ النمساوي للعبور للأدوار الإقصائية.

– المجموعة الثانية: لم يحسم أي فريق تأهله في هذه المجموعة الصعبة، ويستقبل الريال بروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الأخيرة الأربعاء المقبل، في وقت يستضيف الإنتر ضيفه شاختار. ففوز الريال على غلادباخ، وخسارة شاختار أو تعادله مع الإنتر، يدفع الملكي لصدارة المجموعة. ويتأهل الريال في المركز الثاني في حالتي فوزه على غلادباخ وفوز شاختار على الإنتر، أو تعادل الريال مع غلادباخ، وخسارة شاختار أمام الإنتر.

– المجموعة الثالثة: تأهل فريقا مان سيتي وبورتو كأول وثاني المجموعة إلى ثُمن النهائي، ويبقى تحديد الفريق الذي سيلعب في الدوري الأوروبي بين فريقي أولمبياكوس اليوناني ومرسيليا الفرنسي.

– المجموعة الرابعة: ليفربول ضَمِن تأهله من الجولة الماضية بفوزه على أياكس، ولكن على الأخير الفوز على أتالانتا إن أراد مرافقة "الريدز" لثمن النهائي.

– المجموعة الخامسة: حسمت على كافة الصعد، فتشلسي وإشبيلية تأهلا كأول وثاني المجموعة وكراسنودار الروسي سيلعب في الدوري الأوروبي.

– المجموعة السادسة: دورتموند -الذي ضَمِن تأهله لثمن النهائي- سيتصدر المجموعة في حال فوزه على زينيت، بينما على لاتسيو تجنب الهزيمة أمام كلوب بروج للعبور إلى ثُمن النهائي.

– المجموعة السابعة: رغم ضمان برشلونة ويوفنتوس تأهلهما لثمن النهائي، غير أن الصراع سيكون على صدارة المجموعة، ففي حال فاز "اليوفي" على برشلونة في الكامب نو بفارق 3 أهداف سينتزع الصدارة من البرسا، ويبقى حسم مقعد الدوري الأوروبي في مواجهة دينامو كييف وفيرنسكافروز.

– المجموعة الثامنة: معقدة وصعبة التوقع، إذ يمتلك 3 من أصل 4 فرق 9 نقاط ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة ويأتي مانشستر يونايتد ثانيا ولايبزيغ في المركز الثالث، ويحتاج الفريق الباريسي نقطة من مواجهته مع فريق إسطنبول باشاك شهير وكذلك فريق "الشياطين الحمر" من مواجهته لايبزيغ، غير أن الأخير قد يعبر لثمن النهائي في حال فاز على "المانيو".

المصدر : الصحافة الإسبانية

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