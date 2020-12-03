خطايا زيدان الخمس في ريال مدريد

كان ملعب كييف الأولمبي شاهدا على آخر مباراة لزين الدين زيدان مع ريال مدريد قبل استقالته في مايو/آيار 2018 وسط ظروف رائعة وربما يشهد الملعب نفسه أيضا بداية النهاية لفترته الثانية بعد الخسارة من شاختار.
يواجه زين الدين زيدان مرة أخرى انتقادات شديدة وصلت إلى حد المطالبة بإقالته من تدريب ريال مدريد بعد تلقيه الهزيمة مجددا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام شاختار دونيتسك الأوكراني.
وقاد زيدان الملكي للتتويج بـ11 لقبًا، منها 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقبان في الدوري الإسباني، ولكن ذلك كله لن يشفع له إذا خرج من دوري الأبطال وتحول ريال مدريد البطل التاريخي للبطولة إلى الدوري الأوروبي، بعد أن سقط الريال معه في 5 هزائم خلال آخر 11 مباراة.
ورصدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية ما وصفته بالخطايا الخمس التي جعلت رصيد زيدان ينفد لدى جماهير النادي العريق ومجلس الإدارة الذي كان أكبر داعم له حتى مع تراجع نتائج الفريق بداية الموسم الماضي.
لم يستقر زيدان على تشكيلة ثابتة مطلقا واتبع سياسة التغيير المستمر للاعبين التي لم تنجح معه، وهي سياسة مفاجئة خاصة عند مقارنتها بفترته الأولى في قيادة الملكي.
إيمان زيدان بمارسيلو يتناسب عكسياً مع أدائه، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه لم يعد يضيف أي شيء للفريق عندما يلعب، فمنذ نهائي كييف أمام ليفربول في 2018، تحول المدافع البرازيلي من جزء رئيسي في الإنجازات الرائعة مع زيدان إلى أحد أسباب تدهور الفريق.
وحصل إيسكو على دقائق أقل من مارسيلو لكنه لا يزال يؤدي بشكل سيئ، في حين كان لوكاس فاسكيز عند ثقة المدرب وطور مستواه.
من المعروف أن زيدان طلب مرارا وتكرارا من رئيس النادي فلورنتينو بيريز شراء بول بوغبا، لكن الحقيقة أنه لم يفعل ذلك أبدًا، وارتضى هذا الموسم بأن يستمر دون صفقات جديدة، مغترا بالتتويج بلقب الليغا دون أن يلتفت للثغرات الدفاعية والعجز الهجومي الذي يعاني منه فريقه "العجوز".
دون سبب مفهوم، فرط زيدان بسهولة مريبة في اللاعبين الشباب الذين أعارهم الريال ويقدمون أداءً جيدًا بعيدًا، ومنهم ماركوس يورينتي وسيرجيو ريغيلون وأشرف حكيمي.
منذ تولي زيدان تدريب الملكي قبل 5 سنوات، يلعب بنفس الطريقة التي لعب بها عندما فاز بـ 11 لقباً، وذلك غير منطقي لأنه لم يعد بالفريق كريستيانو رونالدو أو غاريث بيل خلال فترة تألقه.
كما أن معظم اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدرب الفرنسي تقدموا في العمر، ومنهم هدافه كريم بنزيمة ولوكا مودريتش وغيرهما، وهو ما كان يستدعي تغييرات تكتيكية في طريقة وأسلوب لعب الفريق يتناسب مع ظروف كل مرحلة.