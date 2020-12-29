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مواعيد الميركاتو الشتوي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

بعض الفرق تنتظر افتتاح سوق الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوفها (غيتي)
بعض الفرق تنتظر افتتاح سوق الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوفها (غيتي)
29/12/2020

يبدو أن نتائج الفرق الكبرى في الدوريات الأوروبية تدفع بعضها للدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو)، للتعاقد مع لاعبين جدد وتعزيز صفوفها للعودة إلى المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

ورغم أن ليفربول -بطل الدوري الإنجليزي الممتاز- يتصدر جدول ترتيب البريميرليغ، فإنه يلقى منافسة شرسة من ليستر سيتي ومانشستر يونايتد وإيفرتون.

أما ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، فيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا خلف أتلتيكو مدريد بنفس الرصيد، لكن "الأتلتي" لديه مباراتان أقل.

وفي ألمانيا، يعاني بايرن ميونيخ بطل الدوري للسيطرة على البوندسليغا هذا الموسم، وسط منافسة شديدة من باير ليفركوزن ولايبزيغ.

وفي إيطاليا كان يوفنتوس بطل "الكالتشيو" الخاسر الأكبر حتى الآن، إذ يحتل المركز الـ6 بفارق 10 نقاط عن فريق ميلان المتصدر.

أما فرنسا، فالمنافسة شرسة هذا الموسم بين ليون المتصدر وليل صاحب المركز الثاني وباريس سان جيرمان الثالث بطل الموسم الماضي.

وتختلف مواعيد الميركاتو الشتوي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى:

إنجلترا: من 2 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/شباط.

إيطاليا: من 4 يناير/كانون الثاني إلى 31 يناير/كانون الثاني 2021.

إسبانيا: من 4 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/شباط 2021.

ألمانيا: من 2 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/شباط 2021.

فرنسا: من 2 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/شباط 2021.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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