شاهد.. هدف "مارادوني" للاعب الزمالك بالدوري المصري

شهد فوز الزمالك على مضيفه سموحة بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هدفا مارادونيا سجله الظهير أحمد فتوح.

ووضع أشرف بنشرقي الزمالك في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة بعد أن تعرض يوسف إبراهيم "أوباما" للعرقلة في المنطقة.

وضاعف فتوح ظهير أيسر الزمالك الغلة في الدقيقة الـ32 بمجهود فردي راوغ خلاله 4 لاعبين من سموحة، قبل أن يسدد الكرة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى.

ورفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات ليتقدم إلى المركز الثاني، في حين تجمد رصيد سموحة عند 5 نقاط في المركز الثامن من 4 مباريات، ويتصدر الجونة المسابقة بـ8 نقاط من 4 مباريات.