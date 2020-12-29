شاهد.. هدف "مارادوني" للاعب الزمالك بالدوري المصري

مثل كثير من الشعوب العربية يحب الشعب المصري الفكاهة، ويشتهر بكونه “شعب ابن نكتة”، وتتصدر السياسة وكرة القدم أهم المواضيع التي يوجه المصريون سهام “نكتهم” تجاه أعدائهم سواء كانوا حكاما أو لاعبي كرة قدم.
شهد فوز الزمالك على مضيفه سموحة بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هدفا مارادونيا سجله الظهير أحمد فتوح.
ووضع أشرف بنشرقي الزمالك في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة بعد أن تعرض يوسف إبراهيم "أوباما" للعرقلة في المنطقة.
هدف رائع لأحمد أبو الفتوح فى شباك الهانى سليمان#الزمالك#الزمالك_سموحة pic.twitter.com/70OIpuEh7M
— Omar Al-Azamy (@OmarAlazamy) December 28, 2020
وضاعف فتوح ظهير أيسر الزمالك الغلة في الدقيقة الـ32 بمجهود فردي راوغ خلاله 4 لاعبين من سموحة، قبل أن يسدد الكرة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى.
ورفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات ليتقدم إلى المركز الثاني، في حين تجمد رصيد سموحة عند 5 نقاط في المركز الثامن من 4 مباريات، ويتصدر الجونة المسابقة بـ8 نقاط من 4 مباريات.