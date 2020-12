الفقر والسياسة والموت.. ميسي يتحدث عن مستقبله ويصفي حساباته مع بارتوميو

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حوار مطول سهرة اليوم، وكشف عن مستقبله القريب مع نادي برشلونة ومشاريعه بعد اعتزال كرة القدم وعلاقته بنيمار ولويس سواريز.

وقدم ميسي في حواره لقناة "لا سيكستا" (La Sexta) الإسبانية موقفه من الأزمة التي عاشها في الصيف الماضي، وشرح وجهة نظره عن أبرز الملفات التي تشغل بال مشجعي النادي الكاتالوني.

نلخص لكم هنا أبرز تصريحات النجم الأرجنتيني

المستقبل

لا أعلم، لغاية الآن لم أتخذ القرار، أنتظر إلى غاية شهر يونيو/حزيران المقبل، أريد التركيز حاليا مع برشلونة وأسعى للتتويج بمزيد من الألقاب مع النادي، لن أوقع لأي فريق في يناير/كانون الثاني، لا أريد تشتيت تركيزي.

الرئيس السابق لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو

لقد خدعني عدة مرات، لا أريد الحديث عن تفاصيل، لقد طلبت منه مرارا المغادرة ولكنه رفض وسرب أمورا عني لأظهر في صورة الشخص السيئ في القضية، المحامون أكدوا أني سأكسب قضيتي ضد النادي، ولكن لم أرد الخروج من الفريق بهذه الطريقة.

برشلونة

النادي منحني كل شيء، أنا مدين له بكل شيء، أعشق المدينة والنادي وأشعر بأنني قدمت هنا كل ما أملك.

سطوة في النادي والمنتخب

يقول كثيرون أنني أتحكم في النادي والمنتخب وهذا الأمر يزعجني، يقولون إني أختار المدرب ومن يلعب أساسيا وأتدخل في التعاقدات، كل ذلك بعيد عن الواقع.

المدرب رونالد كومان

لقد منح الفريق الجدية المطلوبة رغم أنه وصل في وقت صعب، لقد نجح إلى غاية الآن، والفريق يتحسن شيئا فشيئا رغم أن الأمر صعب مع وجود الكثير من اللاعبين الشبان.

متابعة نفسية

اقترحت علي زوجتي أنتونيلا أكثر من مرة الاستعانة بطبيب نفسي، أنا بحاجة لذلك ولكن لم أتخذ هذه الخطوة بعد. أفضل الاحتفاظ بالكثير من الأشياء لنفسي ولا أشاركها مع الآخرين، أعرف أني أحتاج للاستعانة بطبيب نفسي ولكن لم أفعل ذلك.

💬🔜 Leo Messi: "No sé qué voy a hacer cuando no sea futbolista. No técnico pero sí con algo que tenga que ver con el fútbol. Sí me gustaría ser director deportivo y traer a los jugadores que yo crea"https://t.co/ZkhTwaN9L4

— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 27, 2020