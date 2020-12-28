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الفقر والسياسة والموت.. ميسي يتحدث عن مستقبله ويصفي حساباته مع بارتوميو

ميسي أجل حسم مستقبله إلى نهاية الموسم الحالي (رويترز)
ميسي أجل حسم مستقبله إلى نهاية الموسم الحالي (رويترز)
27/12/2020

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حوار مطول سهرة اليوم، وكشف عن مستقبله القريب مع نادي برشلونة ومشاريعه بعد اعتزال كرة القدم وعلاقته بنيمار ولويس سواريز.

وقدم ميسي في حواره لقناة "لا سيكستا" (La Sexta) الإسبانية موقفه من الأزمة التي عاشها في الصيف الماضي، وشرح وجهة نظره عن أبرز الملفات التي تشغل بال مشجعي النادي الكاتالوني.

نلخص لكم هنا أبرز تصريحات النجم الأرجنتيني

المستقبل
لا أعلم، لغاية الآن لم أتخذ القرار، أنتظر إلى غاية شهر يونيو/حزيران المقبل، أريد التركيز حاليا مع برشلونة وأسعى للتتويج بمزيد من الألقاب مع النادي، لن أوقع لأي فريق في يناير/كانون الثاني، لا أريد تشتيت تركيزي.

الرئيس السابق لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو
لقد خدعني عدة مرات، لا أريد الحديث عن تفاصيل، لقد طلبت منه مرارا المغادرة ولكنه رفض وسرب أمورا عني لأظهر في صورة الشخص السيئ في القضية، المحامون أكدوا أني سأكسب قضيتي ضد النادي، ولكن لم أرد الخروج من الفريق بهذه الطريقة.

برشلونة
النادي منحني كل شيء، أنا مدين له بكل شيء، أعشق المدينة والنادي وأشعر بأنني قدمت هنا كل ما أملك.

سطوة في النادي والمنتخب
يقول كثيرون أنني أتحكم في النادي والمنتخب وهذا الأمر يزعجني، يقولون إني أختار المدرب ومن يلعب أساسيا وأتدخل في التعاقدات، كل ذلك بعيد عن الواقع.

المدرب رونالد كومان
لقد منح الفريق الجدية المطلوبة رغم أنه وصل في وقت صعب، لقد نجح إلى غاية الآن، والفريق يتحسن شيئا فشيئا رغم أن الأمر صعب مع وجود الكثير من اللاعبين الشبان.

متابعة نفسية
اقترحت علي زوجتي أنتونيلا أكثر من مرة الاستعانة بطبيب نفسي، أنا بحاجة لذلك ولكن لم أتخذ هذه الخطوة بعد. أفضل الاحتفاظ بالكثير من الأشياء لنفسي ولا أشاركها مع الآخرين، أعرف أني أحتاج للاستعانة بطبيب نفسي ولكن لم أفعل ذلك.

الموت
لا أفكر في ذلك، أخاف قليلا من الموت وخاصة ما يتعلق بمستقبل أولادي وعائلتي ولكن لا أريد أن أفكر في ذلك كثيرأ.

الفقر
لم تكن عائلتي فقيرة، كنا من الطبقة المتوسطة، عشنا بشكل جيد ولكن ليس في رفاهية.

السياسة
لا أريد الحديث في السياسة، ولا يهمني ذلك، أهم شيء هو أن يحرص الحاكم على القيام بالأشياء بشكل جيد ويقود البلاد نحو الأحسن من دون سرقة ولا فساد، أتمنى الخير لبلدي، وأي شخص يصل للسلطة أتمنى أن يعمل على تحسين الوضع وأن يحصل محدودو الدخل على فرصة العيش الكريم.

الولايات المتحدة
لا أخفي إعجابي بفكرة الذهاب للولايات المتحدة الأميركية وخوض تجربة جديدة هناك، ولكن لا يعني ذلك بأنني سأذهب إلى هناك الآن.

غريزمان
علاقتنا جيدة ليست لدي أي مشكلة معه، وغير صحيح أني عارضت التوقيع معه، وكل ما يروج من أخبار بشأن ذلك لا أساس له من الصحة.

نيمار وسواريز
تربطنا علاقة قوية إلى غاية الآن، لدينا مجموعة واتساب مشتركة ونتحدث دائما. أعتقد أن التعاقد مع نيمار سيكون أمرا صعبا لأن النادي لا يملك الأموال اللازمة لذلك. لا يعقل ما قامت به الإدارة السابقة لقد منحت سواريز رواتبه وقدمته مجانا لمنافسنا.

اللعب لريال مدريد أو أتلتيكو مدريد
هذا مستحيل

الرئيس الجديد
لم أتواصل مع أي مرشح لرئاسة برشلونة عليهم خوض الانتخابات أولا، مهمة الرئيس الجديد لن تكون سهلة في ظل هذه الظروف الصعبة بسبب تداعيات جائحة كورونا. آمل أن يقوم الرئيس الجديد بأشياء رائعة لصالح النادي من أجل إعادته إلى المكانة التي يستحقها.

الرحيل
إن وصل وقت الرحيل أريد الخروج بأفضل طريقة ممكنة، وأن أعود مستقبلا للعمل في النادي. برشلونة أكبر من أي لاعب بمن فيهم أنا، وأريد أن أعيش في برشلونة بعد اعتزالي.

مشاريع مستقبلية
لن أكون مدربا في المستقبل، سأحاول العمل في مجال له علاقة بكرة القدم، قد أكون مديرا رياضيا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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