سابع أكبر لاعب بتاريخ الفريق.. مودريتش يتجه لتجديد عقده مع ريال مدريد

عندما ينتهي عقد الكرواتي لوكا مودريتش الجديد مع ريال مدريد صيف 2022، يكون قد وصل إلى 36 عاما و9 أشهر و21 يوما، ويكون بذلك سابع أكبر لاعب في تاريخ الفريق الملكي.

فتمديد عقد مودريتش عاما إضافيا سيكون بمثابة الحلم الذي يتحقق؛ لأنه كان يكرر دائما أنه يريد الاعتزال بقميص "لوس بلانكوس"، ولهذا السبب، ربما يعني تمديد عقده مرة أخيرة.

فمودريتش (35 عاما) يريد المشاركة في مونديال قطر 2022، ولهذا يحتاج للبقاء مع ناد موسم 2022-2023؛ ليبقى محافظا على جهوزيته ولياقته البدنية، ويأمل قائد منتخب كرواتيا أن يكون هذا النادي ريال مدريد.

وحتى إذا لم يمدد الملكي عقد مودريتش، فسيكون الأخير سابع أكبر لاعب ارتدى قميص الفريق بعد:

– المجري فيرينتس بوشكاش: اعتزل في البرنابيو بعمر 39 عاما.

– الحارس الإسباني فرانسيسكو بويو: اعتزل في البرنابيو بعمر 38 عاما.

– الحارس البولندي جيريزي دوديك: اعتزل في البرنابيو بعمر 38 عاما.

– الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو: لعب آخر مباراة له بقميص الريال بعمر 37 عاما و10 أشهر.

– الإسباني باكو خنتو: لعب آخر مباراة له مع الريال بعمر 37 عاما و7 أشهر.

– الحارس الإسباني ميغيل أنخيل: لعب آخر مباراة له بقميص الريال بعمر 37 عاما و5 أشهر.

يعني هذا، أنه عندما ينتهي عقد مودريتش الجديد سيكون رابع أكبر لاعب -لا حارس مرمى- يعتزل بقميص الريال بعد بوشكاش ودي ستيفانو وخنتو.