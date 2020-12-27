ليفربول يهدر نقطتين ويمنح هدية لفرق الصدارة

فرّط ليفربول في فوز كان في متناوله أمام ضيفه ويست بروميتش ألبيون، وأهدر نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل معه 1-1 اليوم الأحد في المرحلة الـ15 للمسابقة.

وبادر السنغالي ساديو ماني إلى تسجيل هدف مبكر لليفربول في الدقيقة 12، قبل أن يتبارى وبقية زملائه في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم، خاصة في الشوط الأول الذي تسيّده الفريق الأحمر بالكامل.

وجاء العقاب في الوقت القاتل، بعدما تعادل ويست بروميتش بهدف جاء عبر النيجيري سيمي أجايي في الدقيقة 82، ليخفق ليفربول في تحقيق الفوز على منافسه للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات.

ورغم التعادل، فقد ظل ليفربول على القمة برصيد 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقه إيفرتون، في حين ارتفع رصيد ويست بروميتش إلى 8 نقاط، لكنه بقي في المركز الـ19 (قبل الأخير).