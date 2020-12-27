كسالى.. لامبارد يثور في وجه لاعبيه بعد خسارة تشلسي "ديربي لندن" أمام أرسنال

وجّه فرانك لامبارد مدرب تشلسي انتقادات إلى لاعبي فريقه بعد الهزيمة أمس 1-3 أمام الجار اللندني أرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائلا إن عدم جديتهم في الأداء حرمهم من فرصة الصعود للمركز الثاني بين فرق البطولة.

وبفضل أهداف ألكسندر لاكازيت (من ركلة جزاء) وغرانيت تشاكا وبوكايو ساكا نجح أرسنال المتعثر في تحقيق أول فوز في الدوري منذ نحو شهرين.

وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) التلفزيونية "كانت هذه فرصة للصعود للمركز الثاني في مواجهة فريق متعثر. لقد أفسحنا لهم المجال من الدقيقة الأولى وطوال 45 دقيقة. الكسل كان السبب في حصولهم على ركلة جزاء، وفي دخول هدف تشاكا شباكنا". وبعد الهزيمة تراجع تشلسي إلى المركز السابع.

وتحسن أداء تشلسي في الشوط الثاني، ونجح في تقليص الفارق عبر هدف تامي أبراهام في الدقيقة 85، قبل أن يهدر لاعبه جورجينيو ركلة جزاء.

وقال لامبارد "قاتلنا، لكننا جعلنا مهمتنا صعبة في الشوط الأول. الرسالة واضحة وهي أن أرسنال منافس خطير. الفوز في مباريات الدوري الممتاز يتطلب أداء متميزا".

من جهة أخرى، قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إنه سعيد بالفوز الذي دفع فريقه إلى المركز 14 بين فرق البطولة العشرين.

وأضاف أرتيتا "أتمنى أن يكون الفوز نقطة تحول في مسيرة الفريق. دعونا نواصل المسيرة لأنه لا يزال أمامنا الكثير من مجالات التطور والتحسن".