عام 2020.. محمد صلاح واصل الإبداع والإمتاع وحصد الألقاب والجوائز

واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح "أبو مكة" إبداعه مع فريقه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عام 2020، سائرا على نهج أعوامه السابقة في مسيرته الحافلة مع الفريق الأحمر.

وبعدما توج بعدة ألقاب وجوائز منذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما في يونيو/حزيران 2017، فقد حمل 2020 البشرى لصلاح بعدما توج لأول مرة مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي توقف الفترة من مارس/آذار حتى يونيو/حزيران الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا، والتي تسببت في إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة.

وأدى صلاح دورا مهما في استعادة ليفربول لقب البريميرليغ الغائب عنه منذ 3 عقود، بعدما تربع على صدارة هدافي الفريق بالمسابقة العريقة بحصيلة 19 هدفا، كما قام بصناعة 10 أهداف أخرى ليقود فريقه للفوز بالبطولة للمرة رقم 19 في تاريخه، مقلصا الفارق مع مانشستر يونايتد، صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة، إلى لقب واحد فقط.

وبات اللاعب أول مصري يتوج بالدوري الممتاز على مدار تاريخ المسابقة، في حين أصبح ثاني لاعب عربي ينال اللقب بعد الجزائري رياض محرز الذي حقق الإنجاز ذاته مرتين مع فريقه السابق ليستر سيتي موسم 2015-2016، وفريقه الحالي مانشستر سيتي موسم 2018-2019.

""أبو مكة" أول لاعب مصري يتوج بلقب البريميرليغ (رويترز)

ويأمل صلاح في قيادة "الريدز" نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، حيث يتربع الفريق حاليا على صدارة البطولة بعد مرور 15 مرحلة من عمر المسابقة.

وما يزال "الملك المصري" يواصل هز شباك منافسيه في البطولة المحلية هذا الموسم، حيث يتصدر هدافي الدوري حاليا برصيد 13 هدفا.

ويطمح صلاح لاستعادة جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف للموسم في المسابقة، والتي حصل عليها أول موسمين له مع ليفربول، قبل أن يفقدها الموسم الماضي.

وشهد العام الحالي تخطي صلاح للعديد من أساطير الساحرة المستديرة في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، بعدما بلغ رصيده التهديفي في البطولة 88 هدفا حتى الآن، بواقع هدفين مع فريقه السابق تشلسي و86 هدفا مع ليفربول.

ويحتل صلاح المركز رقم 40 في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، متجاوزا البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 84 هدفا مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، والبلجيكي إيدين هازارد نجم تشلسي السابق (85 هدفا) والأسطورة الهولندي المعتزل دينيس بيركامب أيقونة أرسنال (87 هدفا).

صلاح أخفق في مساعدة ليفربول للحفاظ على لقب البريميرليغ الذي توج به موسم 2018-2019 (غيتي)

وعلى الصعيد الأوروبي، لم يحقق صلاح النجاح نفسه مع ليفربول، بعدما ودع الفريق دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مبكرا من ثمن النهائي، عقب خسارته 2-4 أمام أتلتيكو مدريد، ليفقد اللقب الذي أحرزه موسم 2018-2019.

ورغم ذلك، كان صلاح على موعد مع إنجاز رائع مع ليفربول بدوري الأبطال هذا العام، بعدما أصبح في ديسمبر/كانون الأول الحالي الهداف التاريخي للفريق بالمسابقة القارية برصيد 22 هدفا، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله النجم المعتزل ستيفن جيرارد الذي أحرز 21 هدفا خلال مسيرته مع الفريق بالبطولة.

وبصفة عامة، شارك صلاح في 43 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات عام 2020، أحرز خلالها 26 هدفا، وصنع 10 أخرى.

وما زالت الفرصة مؤاتية أمام صلاح لزيادة رصيده التهديفي مع ليفربول العام الحالي، حال مشاركته في المباراتين المتبقيتين بالدوري عام 2020 أمام ضيفه ويست بروميتش ألبيون الليلة، ومضيفه نيوكاسل يونايتد الأربعاء المقبل.

"الملك المصري" كان اللاعب العربي الوحيد المرشح للحصول على جائزة "ذا بيست" (غيتي)

من بين أفضل 10 لاعبين عالميا

وحافظ صلاح على وجوده بالمراكز العشرة الأولى بقائمة أفضل لاعبي العالم، ضمن جوائز "ذا بيست" (the best) المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للعام الثالث على التوالي، بعدما حصل على المركز السادس بالقائمة التي أعلن عنها مؤخرا.

وتفوق اللاعب، الذي كان العربي الوحيد الموجود ضمن القائمة التي رشحت للحصول على الجائزة، على العديد من أباطرة الساحرة المستديرة الوقت الحالي مثل الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار، والهولندي فيرجيل فان دايك، والإسباني سيرخيو راموس.

خلال العام الحالي، فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب بإنجلترا لعام 2020، في استفتاء جماهيري لصحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية التي اختارته للوجود أيضا بالقائمة المثالية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام.

كما حصل صلاح أيضا على المركز الثامن في قائمة أفضل 100 لاعب كرة قدم في العالم هذا العام، وفقا لصحيفة "غارديان" (The Guardian‎‏) البريطانية الخميس الماضي.

على الصعيد الدولي، لم يشارك صلاح في أي مباراة مع المنتخب هذا العام، حيث أصيب بفيروس كورونا المستجد خلال وجوده بمعسكر المنتخب الوحيد العام الحالي.

وفي الفترة الأخيرة، أثار صلاح الشكوك بشأن مستقبله مع ليفربول، بعدما فتح المجال أمام إمكانية رحيله عن قلعة "آنفيلد" مستقبلا، خلال حديث أدلى به مؤخرا لصحيفة "آس" (AS) الإسبانية، في الوقت الذي أبدت خلاله إدارة ليفربول تمسكها ببقاء اللاعب، حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" (The Sun)‏ البريطانية.

كلوب (يمين): لا يمكننا إجبار أحد على البقاء ولا أفهم لماذا الرغبة بالرحيل (رويترز)

صلاح لمح للرحيل وكلوب يفتح الباب

وأعلن صلاح، الذي ينتهي عقده الحالي مع ليفربول صيف 2023، عن شعوره بالإحباط من عدم حمله شارة قيادة الفريق أمام مضيفه ميتييلاند الدانماركي بدوري أبطال أوروبا، بعدما فضل الألماني يورغن كلوب (مدرب الفريق) منحها إلى ترينت أليكسندر أرنولد.

ومن جانبه عزز النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، الذي يعد أحد المقربين من اللاعب، من حدة التكهنات بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول، بعدما أكد خلال تصريحات إعلامية له مؤخرا عن اعتراف صلاح له بعدم إحساسه بالراحة مع ليفربول حاليا، بدون الإفصاح عن الأسباب.

في المقابل، زعمت صحيفة "إكسبريس" (Express) البريطانية أن إدارة ليفربول تجد صعوبة في تمديد عقد صلاح الذي يصر على الرحيل بحثا عن تجربة جديدة بمسيرته الرياضية، وهو أمر ربما يجبر كلوب على رحيل اللاعب.

وكشفت الصحيفة أنه رغم حصول صلاح على راتب أسبوعي يقدر بـ 200 ألف جنيه إسترليني (268 ألف دولار) إلى جانب وجود رغبة من إدارة النادي بتحسين عقد اللاعبـ فإن صلاح لن يمدد عقده في الوقت القريب.

وأوضحت الصحيفة أن كلوب سيقرر إذا كان سيعطي الضوء الأخضر لرحيل صلاح من أجل الحصول على أموال كبيرة للتعاقد مع لاعب آخر، وإعادة البناء مجددا في الخط الأمامي.

من جانبه، أكد كلوب في تصريحات لصحيفة "غارديان" أنه "لا يمكن إجبار الناس على البقاء.. إذا أراد لاعب الرحيل فربما لا نستطيع منعه من ذلك، لكنني لا أفهم لماذا يرغب أحد في الرحيل".