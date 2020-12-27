زيدان و5 لاعبين.. تفاصيل الاجتماع الذي أوقف النزيف وأنقذ ريال مدريد

عاد ريال مدريد بقوة خلال الأسابيع الأخيرة وحقق انتصارات متتالية أنهت الشكوك بشأن مستقبل الفريق وفرص استمرار مدربه زين الدين زيدان.

وحقق النادي الملكي 6 انتصارات متتالية منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الحالي، مقابل الفوز في مباراة واحدة خلال 5 مواجهات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وذكرت صحيفة ماركا (MARCA) الإسبانية أن نقطة التحول كانت في مطلع الشهر الحالي، حين اجتمع زيدان مع عدد من ركائز الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الفرنسي اجتمع بسيرخيو راموس، وكريم بنزيمة، وتوني كروس، ولوكا مودريتش، وكاسيميرو، واستمع إلى تقييم اللاعبين للفترة السابقة.

وأشارت إلى أن اللاعبين طالبوا زيدان بالرهان على تشكيلة واحدة وعدم إدخال تعديلات كبيرة في كل مباراة من أجل تحقيق الانتصارات، وهو ما تحقق في المباريات الست التي تفوق فيها الريال، حيث اعتمد زيدان على عدد محدود من اللاعبين، ولم يجر تبديلات كثيرة في المباريات رغم أن القانون الحالي يسمح له بتبديل 5 لاعبين في كل مباراة.

وأكدت الصحيفة أن اللاعبين ورغم عدم رضاهم على بعض الخيارات الفنية لزيدان في بداية الموسم، فإنهم لم يفقدوا الثقة في مدربهم، وأكدوا دعمهم له خلال الفترة الصعبة التي مرّ بها الفريق.

وفي سلسلة انتصاراته المتتالية في المباريات الست الماضية في جميع المسابقات، سجل ريال مدريد 13 هدفا وتلقت شباكه هدفين، وهو ما سمح بارتقاء الفريق إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، والتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا متصدرا لمجموعته.