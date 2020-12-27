البث الحي
كرة قدم

زيدان و5 لاعبين.. تفاصيل الاجتماع الذي أوقف النزيف وأنقذ ريال مدريد

اللاعبون لم يفقدوا الثقة في زيدان رغم عدم رضاهم على عدد من خياراته الفنية (غيتي)
اللاعبون لم يفقدوا الثقة في زيدان رغم عدم رضاهم على عدد من خياراته الفنية (غيتي)
26/12/2020

عاد ريال مدريد بقوة خلال الأسابيع الأخيرة وحقق انتصارات متتالية أنهت الشكوك بشأن مستقبل الفريق وفرص استمرار مدربه زين الدين زيدان.

وحقق النادي الملكي 6 انتصارات متتالية منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الحالي، مقابل الفوز في مباراة واحدة خلال 5 مواجهات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وذكرت صحيفة ماركا (MARCA) الإسبانية أن نقطة التحول كانت في مطلع الشهر الحالي، حين اجتمع زيدان مع عدد من ركائز الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الفرنسي اجتمع بسيرخيو راموس، وكريم بنزيمة، وتوني كروس، ولوكا مودريتش، وكاسيميرو، واستمع إلى تقييم اللاعبين للفترة السابقة.

وأشارت إلى أن اللاعبين طالبوا زيدان بالرهان على تشكيلة واحدة وعدم إدخال تعديلات كبيرة في كل مباراة من أجل تحقيق الانتصارات، وهو ما تحقق في المباريات الست التي تفوق فيها الريال، حيث اعتمد زيدان على عدد محدود من اللاعبين، ولم يجر تبديلات كثيرة في المباريات رغم أن القانون الحالي يسمح له بتبديل 5 لاعبين في كل مباراة.

وأكدت الصحيفة أن اللاعبين ورغم عدم رضاهم على بعض الخيارات الفنية لزيدان في بداية الموسم، فإنهم لم يفقدوا الثقة في مدربهم، وأكدوا دعمهم له خلال الفترة الصعبة التي مرّ بها الفريق.

وفي سلسلة انتصاراته المتتالية في المباريات الست الماضية في جميع المسابقات، سجل ريال مدريد 13 هدفا وتلقت شباكه هدفين، وهو ما سمح بارتقاء الفريق إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، والتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا متصدرا لمجموعته.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

مورينيو يريد ضمَّ لاعب آخر من ريال مدريد

بعد نجاحه في ضمّ الويلزي غاريث بيل والإسباني سيرجيو ريغيلون من ريال مدريد الصيف الماضي، يريد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام التعاقد مع لاعب آخر من الملكي.

باق بليفربول أم منتقل لبرشلونة أو ريال مدريد.. مستقبل صلاح حديث عالم كرة القدم

لا يخطط ليفربول لبيع نجمه محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم المزاعم التي أثيرت بشأن شعور الدولي المصري بـ”الضيق” مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية.

المزيد من كرة قدم

سابع أكبر لاعب بتاريخ الفريق.. مودريتش يتجه لتجديد عقده مع ريال مدريد

مودريتش يرغب بالاعتزال في ريال مدريد (غيتي)

شاهد- البرنابيو الجديد.. 6 أسرار للمعقل المنتظر لريال مدريد

كسالى.. لامبارد يثور في وجه لاعبيه بعد خسارة تشلسي "ديربي لندن" أمام أرسنال

لامبارد: أفسحنا لهم (أرسنال) المجال من الدقيقة الأولى وطوال 45 دقيقة (غيتي)

غوارديولا.. "فيلسوف" فقد سحره في 2020

غوارديولا مستمر في إخفاقه مع مان سيتي على المستوى الأوروبي (رويترز)
الأكثر قراءة

وفد أمني مصري يصل طرابلس.. ووزير دفاع تركيا يتفقد قواته في ليبيا ويتوعد حفتر

اقتادهم الجنود وخلعوا ملابسهم وأوسعوهم ضربا.. مآسي الهجرة إلى أوروبا زمن الجائحة

قال العديد من المهاجرين إن أشد الانتهاكات والاعتداءات يقوم بها أفراد يرتدون ملابس سوداء مع أقنعة (الجزيرة)

أكبر سجن رقمي بالعالم.. كيف نشأ الإنترنت الصيني؟

تذكرة طيران وأوراق سيارته الجديدة.. محمد رمضان ينجو من عقوبة التطبيع

نقابة المهن التمثيلية المصرية تغلق ملف أزمة محمد رمضان في قضية التطبيع مع إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)