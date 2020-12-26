كلوب: لم أخطئ مع صلاح ولن نمنع أي لاعب من الرحيل

رد مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب على التقارير التي تحدثت عن رحيل النجم المصري محمد صلاح، وقال المدرب الألماني إنه لم يتوقع كل هذه الضجة بسبب عدم منح النجم المصري شارة القيادة، وأكد أنه لن يقف في طريق مغادرته.

وعبر صلاح في مقابلة مع صحيفة "آس" (AS) الإسبانية مطلع الأسبوع الماضي عن إعجابه بالعملاقين ريال مدريد وبرشلونة، وتحدث النجم محمد أبو تريكة عن عدم شعور صديقه صلاح بالسعادة في ليفربول، مما عزز تكهنات في وسائل إعلام بريطانية تحدثت عن رغبة النجم المصري في الرحيل.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي "أعتقد أن السبب الوحيد للرحيل عن ليفربول في الوقت الحالي هو الطقس، هل يمكن أن يكون هناك سبب آخر؟ هذا واحد من أكبر أندية العالم، ونحن ندفع رواتب جيدة، ولدينا ملعب رائع وجمهور متميز".

وأضاف كلوب "لا يمكن إجبار الناس على البقاء.. إذا أراد لاعب ما الرحيل فربما لا نستطيع منعه من ذلك، لكني لا أفهم لماذا قد يرغب أحد في الرحيل".

واعتبر كلوب أن حديث صلاح عن ريال مدريد وبرشلونة كان عاديا، وقال "إذا سألت أي لاعب في العالم لا يلعب لبرشلونة أو ريال مدريد عما إذا كان بإمكانه تخيل اللعب هناك يوما ما فهل سيقول لا، كرة القدم الإسبانية ليست مناسبة لي، لماذا يقول ذلك؟".

وتطرق المدرب الألماني إلى عدم منح صلاح شارة القيادة في مباراة ميتلاند بدوري الأبطال، واعتبر أن اللاعب الذي كان يجب أن يغضب هو البلجيكي ديفوك أوريجي، وقال "كنت قائدا لفترة طويلة في مسيرتي، ويا لها من وظيفة، حيث لا توجد العديد من الفوائد التي تجنيها منها، فقط الكثير من العمل، لم أشعر بأهمية كوني قائدا للفريق، لكن أن تكون قائدا لمباراة واحدة فقط، لم أدرك مدى أهمية ذلك للاعبين، لأن كل شيء الآن أصبح يمثل قصة كبيرة".

وأضاف "لم أكن أدرك أنها قصة كبيرة حين منحت ترينت ألكسندر أرنولد شارة القيادة، لدينا قاعدة في ليفربول هي أن هناك 4 لاعبين هم القادة جوردان هندرسون، جيمس ميلنر، فيرجيل فان دايك، وجورجينيو فينالدوم، إذا لم يتمكنوا جميعا من اللعب عادة يتم اختيار اللاعب الأقدم في النادي، وكان ترينت القائد في تلك المباراة حسب ما فهمت، أخبرني أحدهم بعد ذلك أن ديفوك أوريجي كان يجب أن يكون القائد، صلاح قال إنه أصيب بخيبة أمل، ولم أفعل ذلك متعمدا، لقد فعلت ما فعلته، الخطأ الوحيد الذي ارتكبته هو أن ديفوك أوريجي لم يكن القائد".

وأشار كلوب إلى أن صلاح لاعب مهم للغاية بالنسبة له، وقال "هذه القصة لا تؤثر على أي شيء، هو في حالة جيدة في التدريبات ويضحك كثيرا، لذلك كل شيء على ما يرام".

ونجح صلاح (28 عاما) في تسجيل 16 هدفا في 21 مباراة بجميع البطولات مع ليفربول خلال هذا الموسم.