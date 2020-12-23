يوفنتوس يتلقى أول خسارة في الموسم

ألحق فريق فيرونتينا بمضيفه يوفنتوس -حامل اللقب- الهزيمة الأولى في الموسم الحالي، وتغلب عليه 3-صفر الثلاثاء في المرحلة 14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب أليانز، فرض فيورنتينا سيطرته على المباراة، وتقدم بهدف بعد مضي 3 دقائق فقط عن طريق دوسان فالهوفيتش.

وتعرضت محاولات يوفنتوس للعودة للمباراة لصدمة قوية بعد طرد خوان كوادرادو في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني، أكد فيورنتينا أحقيته في الفوز، إذ استفاد الفريق من هدف عكسي سجله أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76، قبل أن يحرز مارتن كاسيريس الهدف الثالث في الدقيقة 81.

وابتعد فيورنتينا خطوة مهمة عن دائرة الخطر، ورفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز 15، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 24 نقطة في المركز الرابع.