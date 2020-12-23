هل وجد ميسي ضالته في بيدري؟

من شاهد أمس فوز برشلونة على مضيفه بلد الوليد بثلاثية نظيفة في الليغا، يرى أن التفاهم والتواصل بين ليونيل ميسي وزميله الشاب بيدري آخذ في الصعود وقريبا سيتحول إلى تفاهم، والأرقام تؤكد هذا.

ففي مواجهة ريال سوسيداد، مرر ميسي 8 مرات لبيدري، والأخير رد بـ10 تمريرات لميسي، وفي مباراة الأسبوع الماضي أمام فالنسيا تبادل اللاعبان 22 تمريرة بينهما (12 من ميسي لبيدري و10 في الجهة المقابلة)، وفي مباراة أمس مرر ميسي لبيدري 7 مرات فيما الأخير رد التحية بأحسن منها وبـ11 تمريرة بينها صناعة ساحرة بالعقب، سجل منها ميسي هدفه التاريخي والذي أوصله لـ644 هدفا في مسيرته بقميص البرسا وجعله أكثر اللاعبين تسجيلا لفريق واحد في تاريخ الساحرة المستديرة.

وعن هذا التفاهم تقول صحيفة "ماركا" الإسبانية (MARCA)، إن "الشاب الصغير (18) هو الوحيد في البرسا حاليا، الذي تناغم بشكل جيد مع القائد الأرجنتيني".

وتابعت أن لا "غريزمان (أنطوان) أو كوتينيو (فيليب) ولا حتى فاتي (أنسو)، تمكنوا من فهم ليو، ولكن بيدري يعرف أين يضع الكرة لميسي دون أن يرى تحرك الأرجنتيني".

وأشارت إلى أن "بيدري أظهر أنه يستطيع أن يصبح من بين أفضل اللاعبين في العالم، ويفرض نفسه في أوروبا للأعوام الـ15 المقبلة، وهذا أمر يعلمه ميسي".

أما المدرب الهولندي رونالد كومان فصرح بعد المباراة بأن "اللاعبين الجيدين يفهمون بعضهم بعضا جيدا (ميسي وبيدري)".

وتابع أن "التواصل بين ميسي وبيدري كان جيد جدا، ومن الطبيعي أن يلعب ميسي بشكل أفضل عندما يكون محاطا بلاعبين مميزين في الأمام".