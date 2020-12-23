سلسلة ذهبية للملكي.. ريال مدريد يتقاسم صدارة الليغا مع أتلتيكو

واصل فريق ريال مدريد انتصاراته المتتالية في الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق الفوز الخامس له على التوالي، وتغلب على ضيفه غرناطة 2-صفر في المرحلة 15 من المسابقة.

وحسم ريال مدريد المباراة بهدفين سجلهما كاسيميرو في الدقيقة 57، وكريم بنزيمة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع؛ ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو مدريد، في حين تجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز السابع.

وبعد انطلاقة متذبذبة للموسم أثارت الشكوك حول مستقبل المدرب زين الدين زيدان عاد ريال مدريد بقوة، وحسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا متصدرا مجموعته، واستعاد الفريق نغمة الانتصارات في الدوري؛ مما سمح له بمزاحمة جاره أتلتيكو على القمة.

وبعد أيام من الراحة بمناسبة أعياد الميلاد، يعود ريال مدريد إلى المنافسة بداية من الأربعاء المقبل لمواجهة إلتشي في المرحلة 16 من الدوري.