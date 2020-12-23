غوتزه.. بطل ألمانيا بمونديال 2014 يشكو ضغوط الإعلام والأضواء

أبدى الألماني ماريو غوتزه، سعادته بالانتقال إلى إيندهوفن الهولندي، مؤكدا أنه يستمتع بخوض التحدي الجديد بعيدا عن الضجيج الإعلامي الكبير.

وقال غوتزه -لمجلة "سبورت بيلد" (SPORT BILD) اليوم الأربعاء- إنه "سعيد بذلك، كي أكون صادقا؛ لأن الأمر يبدو كأنني في بداية مسيرتي الاحترافية. بالطبع هناك الكثير من التركيز على إيندهوفن في هولندا، لكن الأمور تبدو مريحة بالنسبة لي أكثر مما كانت عليه في الماضي".

وكانت الأضواء مسلطة بشكل كبير على غوتزه (28 عاما) -الذي لعب دور البطولة في تتويج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 لكرة القدم بالبرازيل- منذ تألقه كلاعب شاب في صفوف بوروسيا دورتموند.

وسجل غوتزه هدف الفوز للمنتخب الألماني في شباك نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014؛ لكنه لم يواصل التألق بالمستوى نفسه خلال الفترة التي قضاها مع بايرن ميونخ، وكذلك بعد عودته إلى بوروسيا دورتموند، الذي لم يجدد عقده الصيف الماضي.

وانتقل غوتزه بعدها إلى إيندهوفن الهولندي، وقال "أحب حقا الأجواء الجديدة، والمنافسين الجدد، والتحديات الجديدة".

وقال غوتزه إنه بعد أن توج في الدوري الألماني وكأس ألمانيا مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، ما زال يتطلع إلى تحقيق المجد على مستوى المنافسات الدولية للأندية.

وأضاف "لم أتوج بعد بلقب دولي في منافسات الأندية، وأرغب في تحقيق ذلك بالتأكيد.. الآن نحن في إيندهوفن ننافس في الدوري الأوروبي، ومسابقة دوري الأبطال تشكل تحديا أكبر.. وما زالت تغريني."