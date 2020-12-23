البث الحي
كرة قدم

استبعد لاعبين قيمتهما 280 مليون يورو.. كومان يجد خلطة الأداء والفوز

كومان لعب لأول مرة بخطة 3-5-2، وأتت بثمارها أداء ونتيجة (غيتي)
كومان لعب لأول مرة بخطة 3-5-2، وأتت بثمارها أداء ونتيجة (غيتي)
23/12/2020

استعان الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، بأسلوب خططي لم يعتده النادي، واستبعد اثنين من أغلى لاعبيه عند اللعب في ضيافة ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني لكرة القدم؛ لكنه قدم أحد أفضل مبارياته، وفاز بثلاثية نظيفة أمس، الثلاثاء.

وكان برشلونة يحتاج إلى تعويض التعادل المحبط 2-2 مع فالنسيا السبت الماضي، واستبعد المدرب الهولندي الثنائي أنطوان غريزمان وفيليب كوتينيو، واستعان بطريقة 3-5-2 غير المعتادة في النادي.

وحققت الخطة النجاح المطلوب، وسيطر برشلونة على وسط الملعب مع حصول الظهيرين جوردي ألبا وسيرجينو ديست على الحرية المطلوبة لمساندة الهجوم، والتقدم باستمرار إلى الأمام.

وقال كومان بعدما حقق برشلونة فوزه الأول في الدوري خارج أرضه منذ أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي "بالنسبة لهذه المباراة، فقد قمنا بتغيير طريقتنا للحصول على أمان أكبر في الخلف، والاستفادة بأكبر شكل ممكن من الظهيرين".

وأضاف "في الوقت ذاته، كان بوسعنا بناء الهجمات بدون أي مشاكل، والاستحواذ طويلا على الكرة، وحصل اللاعبون على فرصة للظهور بين الخطوط.. لقد تابعنا فريقا أجاد اللعب، وأظهر تركيزه الكبير، كما صنعنا الكثير من الفرص".

وقلل كومان من أهمية الحديث عن واقع استبعاد كوتينيو وغريزمان، المنضمين معا مقابل 280 مليون يورو (341.10 مليون دولار) بدون نجاح في ترك بصمة مؤثرة، وسجل اللاعبان هدفين و3 أهداف على الترتيب خلال الموسم الجاري.

وقال كومان "هذا يعني أننا نملك تكاملا كبيرا في فريقنا، ولدينا تشكيلة قوية جدا".

وقدم ميسي أحد أفضل مستوياته هذا الموسم، وصنع الهدف الأول لزميله كليمو لينغليه، وساهم في بناء الهدف الثاني لمارتن بريثويت قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثالث.

وما ساعد ميسي على ذلك هو التفاهم والتجانس مع بيدري (18 عاما)، والذي صنع الهدف لزميله بتمريرة رائعة؛ ليحطم الهداف التاريخي للنادي رقم الأسطورة بيليه في عدد الأهداف مع فريق واحد.

وقال المدرب الهولندي "بيدري لاعب جيد جدا عندما يلعب بشكل أكبر في قلب الملعب وبين الخطوط، وتعاونه مع ليو والآخرين كان مميزا".

وأضاف "إنه يلعب بشكل رائع ويعمل بجدية كبيرة، وهو مهم لنا أيضا عندما لا يستحوذ على الكرة، ويبدو أنه يلعب براحة كبيرة".

وسيحصل برشلونة، الذي ما زال متأخرا بـ8 نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر رغم أنه خاض مباراة إضافية، على راحة قصيرة لعيد الميلاد قبل أن يواجه إيبار يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

كشف عن حقيقة خلافاته مع اللاعبين.. كومان يشعر بالراحة في برشلونة رغم النتائج السيئة

لا يشعر رونالد كومان مدرب برشلونة بأي ضغوط رغم النتائج السيئة للفريق، ويصرّ على أن اللاعبين يساندونه ويتطلعون إلى العودة للانتصارات عند استضافة ليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم غدا الأحد.

المزيد من كرة قدم

هل وجد ميسي ضالته في بيدري؟

تفاهم واضح في المباريات الأخيرة بين بيدري وميسي (غيتي)

غوتزه.. بطل ألمانيا بمونديال 2014 يشكو ضغوط الإعلام والأضواء

غوتزه انضم الصيف الماضي إلى فريق إيندهوفن الهولندي (رويترز)

شاهد.. كلمات ميسي بعدما أصبح ملك الهدافين لفريق واحد

ميسي سجل هدفه الـ644 في مسيرته الطويلة مع برشلونة (رويترز)

يوفنتوس يتلقى أول خسارة في الموسم

هزيمة يوفنتوس تزيده بعدا عن صدارة الدوري الإيطالي (رويترز)
الأكثر قراءة

وصف قانون الميزانية بوصمة عار.. ترامب يتهم الجيش المصري بصرف أموال المساعدات الأميركية لشراء معدات عسكرية روسية

الكونغرس ربط الإفراج عن أكثر 300 مليون دولار من الأموال المرصودة لمصر بتحقيق تقدم في الإفراج عن سجناء سياسيين وحقوقيين (وكالة الأناضول)

وزير خارجية قطر يكشف عن اختراق في الأزمة الخليجية ولافروف يؤكد أهمية إطلاق نظام أمن جماعي في الخليج

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين) ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

في الطائرة والسيارة والفندق.. أفضل سبل الوقاية من فيروس كورونا أثناء السفر

إذا قررت أن تحلق في السماء، فضع في اعتبارك أن البقاء بأمان على متن الطائرة يتطلب أكثر بكثير من مجرد ارتداء الكمامة (الألمانية)

استجابة لبلاغ عنف منزلي.. مقتل 3 من الشرطة الفرنسية وإصابة رابع

أفراد الشرطة كانوا في مهمة للاستجابة لبلاغ عن عنف منزلي (غيتي-أرشيف)