باق بليفربول أم منتقل لبرشلونة أو ريال مدريد.. مستقبل صلاح حديث عالم كرة القدم

لا يخطط نادي ليفربول لبيع نجمه محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم المزاعم التي أثيرت بشأن شعور الدولي المصري بـ"الضيق" مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية اليوم الثلاثاء.

وكان النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة، صديق صلاح وزميله السابق في صفوف منتخب الفراعنة، أكد -خلال تصريحات إعلامية مؤخرا- أن هداف ليفربول يشعر بالاستياء والغضب من النادي الإنجليزي.

وزعم أبو تريكة -الذي يعد صديقا مقربا لصلاح- أن "ليفربول يفكر في بيع صلاح لأغراض اقتصادية".

في المقابل، نشر صلاح (28 عاما) صورة له على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أمس، الاثنين، بابتسامة مشرقة.

وأشارت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية إلى أن الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز" وإدارة النادي سعداء للغاية بالمستوى اللافت لصلاح مع الفريق، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تفكير لديهم في الاستغناء عنه.

ويستمر عقد محمد صلاح -الذي يتربع حاليا على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ13 هدفا- بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه، حتى نهاية يونيو/حزيران 2023.

وأثار صلاح التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن قلعة "آنفيلد" خلال حوار مطول أجراه مؤخرا مع صحيفة "آس" (AS) الإسبانية، حيث فتح الباب أمام إمكانية انضمامه لريال مدريد وبرشلونة مستقبلا.

وكان أبو تريكة قد قال "اتصلت بصلاح بخصوص وضعه في ليفربول، وهو مستاء؛ لكن ذلك لن يؤثر أبدا في أدائه على أرض الملعب". وتابع "أعلم أن صلاح ليس سعيدا في ليفربول، أخبرني بأسباب عدم سعادته؛ لكنها أسرار، ولا يمكنني التحدث عنها علنا".

وأضاف نجم الأهلي المصري السابق "أحد الأسباب التي أغضبت صلاح هو أنه لم يكن قائدا للفريق ضد ميتييلاند الدانماركي بدوري أبطال أوروبا".

وقرر كلوب منح شارة قيادة الفريق إلى ترينت أليكسندر أرنولد بدلا من صلاح خلال مواجهة الفريق الدانماركي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأفادت "ذا صن" بأنه مع استقرار عائلة صلاح في ليفربول، فمن غير المرجح أن تجبر تلك الواقعة اللاعب المصري على السعي للانتقال إلى ناد آخر.