انتزع العرش من رونالدو وميسي.. بنزيمة فخور بجائزة أفضل لاعب في الليغا

استلم النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد جائزة "ألفريدو دي سيتفانو" التي تمنح لأفضل لاعب في الدوري الإسباني لكرة القدم، وظفر بها الفرنسي الموسم الماضي 2019-2020.

وسجل النجم الفرنسي 21 هدفا ساهم بها في فوز فريقه بلقب الليغا متفوقا على برشلونة غريمه التقليدي.

وانتزع بنزيمة، الجائزة من النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين تناوبا على الفوز بها منذ موسم 2007-2008 عندما حققها الإسباني راؤول غونزاليس مهاجم الملكي.

وقال بنزيمة "تعني لي الكثير، أشعر بالفخر والسعادة، هذه مكافأة على مجهودي في النادي منذ 2009، وكما قلت سابقا، تشعرني هذه الجائزة بالرضا.. انضممت إلى الريال منذ سنوات طويلة ودائما ما أعمل بجهد وجد لمساعدة الفريق".

وتابع "ميسي ورونالدو في مكان آخر، فازا بعشرات الجوائز الفردية، بالنسبة لي، هذا فخر أن أفوز بهذه الجائزة بعدهما".

وفي هذا الموسم أظهر الفرنسي الدولي السابق أهميته وقيمته بالنسبة لفريق العاصمة الإسبانية، ويؤكد بنزيمة في هذا المجال أنه "يبذل جهودا في كل تمرين ويفكر دائما بكل المباريات.. أود الاستمرار في اللعب لهذا النادي لأنه -بنظري- الأفضل في العالم".