أعنف هجوم على التحكيم في البريميرليغ

أحد أعنف الهجمات التي يشنها مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى حكام البطولة تلك التي وجهها البرتغالي نونو إسبريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون، والذي يواجه عقوبات من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقال سانتو -عقب خسارة فريقه 2-1 أمام مضيفه بيرنلي أمس الاثنين- إن الحكم لي ميسون، "ليس جيدا بما يكفي لإدارة مباريات في دوري الأضواء".

وواصل إسبيرتو هجومه على الحكم -الذي احتسب ركلة جزاء متأخرة لصالح فريقه- إن "الأمر لا يتعلق بقرارات بعينها أو أخطاء فادحة بل بكيفية إدارة المباراة.. واجهنا هذه المشكلة مع لي ميسون من قبل".

وتابع إسبيرتو في تصريحاته التي من المتوقع أن تحقق فيها لجنة الانضباط في الدوري الإنجليزي، أن "الحكم تسبب في توتر اللاعبين. يطلق صفارته كثيرا. نتحدث عن أفضل مسابقة في العالم لكنه لا يملك الكفاءة لإدارة المباريات".

وختم "لا أرغب في مشاهدته كثيرا. أبلغته بأنني لا أرغب في أن يدير أي مباراة لنا بعد الآن. لا يمكنه السيطرة على اللاعبين. يتجادل اللاعبون كثيرا. الحكام الآخرون يديرون المباريات بسلاسة".