أشبه بالمران.. ميسي يشكو اللعب بدون جماهير

شرح ليونيل ميسي هداف برشلونة، عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مدى صعوبة خوض المباريات بدون مشجعين بسبب جائحة فيروس كورونا، ووصف الأمر بأنه أشبه بالمران.

وقال ميسي قائد برشلونة لصحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، بعدما نال جائزة هداف الدوري الإسباني عن الموسم الماضي "من الفظيع اللعب بدون مشجعين. إنه إحساس قبيح جدا".

وأضاف "عدم وجود أي شخص في الملعب يشبه المران، ويكون من الصعب جدا الدخول وبدء المباراة".

وتأثر ميسي وبرشلونة بشكل سلبي بإقامة المباريات بدون مشجعين.

وكان برشلونة يتصدر الدوري الموسم الماضي قبل 11 جولة من النهاية، عندما توقفت المسابقة بسبب الوباء؛ لكنه أهدر تفوقه بعد استئناف الدوري، وتوج غريمه ريال مدريد باللقب أمام مدرجات فارغة.

وبعد ذلك مني برشلونة بهزيمة مذلة بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونخ في مدرجات خالية من المشجعين في لشبونة في أغسطس/آب.

وحقق برشلونة أسوأ بداية لموسم في 33 عاما، ويحتل حاليا المركز الخامس في الدوري، وبفارق كبير عن أتليتيكو مدريد المتصدر، وأخفق في إنهاء دور المجموعات بدوري الأبطال في الصدارة لأول مرة منذ 2006.

ويعيش ميسي (33 عاما) أسوأ موسم له على المستوى الشخصي منذ موسم 2007-2008، حيث سجل 9 أهداف فقط في كل المسابقات، مستفيدا من 5 ركلات جزاء.

وأضاف ميسي "الواقع أن هذا قبيح جدا، ولهذا السبب نتابع العديد من المباريات المتكافئة. من الصعب جدا تحقيق الفوز بغض النظر عن المنافس".

وتابع "تسببت الجائحة في تغييرات كثيرة في كرة القدم، وكانت للأسوأ. يمكن متابعة ذلك في المباريات، وأتمنى أن ينتهي ذلك سريعا، ونستطيع إعادة الجماهير إلى الملاعب والعودة إلى الأمور الطبيعية".

وتغيب الجماهير عن دوري الأضواء الإسباني منذ مارس/آذار؛ لكن هناك نية لعودتهم في أبريل/نيسان المقبل بعد أن يحصل عدد كبير من السكان على التطعيم ضد الفيروس.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن أول مباراة ستشهد عودة المشجعين ستكون نهائي كأس ملك إسبانيا، وهي المباراة المؤجلة من الموسم الماضي، بين ريال سوسيداد وأتليتيك بيلباو في 4 أبريل/نيسان.