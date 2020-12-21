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بنزيمة سجل هدفا وصنع اثنين.. ريال مدريد يهزم إيبار ويزاحم أتلتيكو على صدارة الليغا

بنزيمة كان نجم المباراة دون منازع (غيتي)
بنزيمة كان نجم المباراة دون منازع (غيتي)
20/12/2020-|آخر تحديث: 21/12/202001:11 AM (مكة المكرمة)

واصل ريال مدريد انتفاضته بالدوري الإسباني لكرة القدم بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، إثر انتصاره الثمين 3-1 على مضيفه إيبار في المرحلة الـ14 من البطولة.

وارتفع رصيد الريال إلى 29 نقطة، ليتقاسم الصدارة مع جاره اللدود أتلتيكو مدريد، المتساوي معه في نفس الرصيد، والذي يمتلك مباراتين مؤجلتين، في حين تجمّد رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز 14.

وكان نجم المباراة الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل هدفا وصنع اثنين آخرين للوكا ومودريتش ولوكاس فاسكيز.

وسجل ثلاثية "الملكي" بنزيمة (6)، ومودريتش (13)، وفاسكيز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

أما هدف إيبار الوحيد فسجله كيكي (28).

المصدر : وكالات

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