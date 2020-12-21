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أصبحا الهدافين التاريخيين بقميص فريق واحد.. تبادل رسائل مؤثرة بين بيليه وميسي

ميسي يعادل رقم بيليه كأكثر من سجل بقميص فريق واحد في التاريخ (مواقع التواصل)
ميسي يعادل رقم بيليه كأكثر من سجل بقميص فريق واحد في التاريخ (مواقع التواصل)
20/12/2020

تبادل الأسطورة البرازيلية بيليه والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالتين مؤثرتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب معادلة "البولغا" رقم "الجوهرة البرازيلية" التاريخي بوصوله إلى الهدف رقم 643 مع البرسا في مختلف المسابقات، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها بيليه مع فريق سانتوس البرازيلي، كأكثر من سجل بقميص فريق واحد في التاريخ.

وسجل ميسي هدفه التاريخي مع برشلونة في مرمى فالنسيا السبت الماضي، في المباراة التي انتهت 2-2 في الليغا.

وهنأ بيليه ميسي على حسابه في إنستغرام، بنشر صورتين متشابهتين له ولميسي وهما يحتفلان بتسجيل الأهداف، موجها رسالة خاصة لقائد برشلونة.

وعلّق أسطورة البرازيل على الصورتين قائلا "عندما يفيض قلبك بالحب، من الصعب تغيير مسارك. مثلك، أعرف ما هو شعور الحب عندما ترتدي نفس القميص كل يوم. مثلك، أعلم أنه لا يوجد شيء أفضل من المكان الذي نشعر به في المنزل".

وأضاف الجوهرة البرازيلية "مبروك على سجلك التاريخي يا ليونيل، لكن قبل كل شيء، تهانينا على مسيرتك الرائعة في برشلونة. قصص مثل قصصنا، عن حب نفس النادي لفترة طويلة، للأسف ستكون نادرة بشكل متزايد في كرة القدم. أنا معجب بك كثيرا".

ورد ميسي على رسالة بيليه في حساباته بمواقع التواصل "شكرا جزيلا على رسالتك المُحبة، الكلمات التي أرسلتها تعني لي الكثير، وخاصة أنها قادمة من شخص عظيم ورائع مثلك، أرسل لك عناقا كبيرا".

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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