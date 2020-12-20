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ليستر يصعق توتنهام ويتقدم لوصافة البريميرليغ

فاردي سجل الهدف لليستر وتسبب بالثاني (رويترز)
فاردي سجل الهدف لليستر وتسبب بالثاني (رويترز)
20/12/2020-|آخر تحديث: 20/12/202008:16 PM (مكة المكرمة)

تقدم ليستر سيتي لوصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا بهدفين نظيفين على مضيفه توتنهام، اليوم الأحد في المرحلة الـ14 للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل شيفيلد يونايتد 1-1 مع مضيفه برايتون.

وارتفع رصيد ليستر، الذي حقق فوزه التاسع في المسابقة هذا الموسم مقابل 5 هزائم، إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف ليفربول (حامل اللقب) الذي يتربع على الصدارة.

في المقابل تجمد رصيد توتنهام، الذي واصل نتائجه الأخيرة المخيبة بعدما فشل في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، عند 25 نقطة، ليتراجع إلى المركز الرابع مؤقتا إلى حين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وكان ليستر الطرف الأفضل في المباراة، كما أنه كان بإمكان لاعبيه إضافة مزيد من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازمهم في أكثر من مناسبة، ليلحق الهزيمة الثالثة بتوتنهام في المسابقة هذا الموسم والثانية على التوالي، عقب خسارته أيضا أمام ليفربول في المرحلة الماضية.

وسجل النجم المخضرم جيمي فاردي الهدف لليستر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ليحرز هدفه الـ11 في المسابقة هذا الموسم، ويتقاسم المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، ودومينيك كالفيرت ليوين لاعبي توتنهام وإيفرتون على الترتيب، بفارق هدفين خلف النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي يتربع على قمة الهدافين حاليا.

وجاء الهدف الثاني لليستر عبر النيران الصديقة، بعد أن سجل البلجيكي توبي ألديرفيريلد مدافع توتنهام هدفا بالخطأ في مرمى فريقه (60)، في حين عجز لاعبو توتنهام عن تقليص الفارق في الوقت المتبقي من اللقاء.

المصدر : وكالات

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