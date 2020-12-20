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قطبا ميلان يحققان الفوز ويحافظان على المركزين الأول والثاني في الكالتشيو

ميلان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي (رويترز)
ميلان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي (رويترز)
20/12/2020-|آخر تحديث: 20/12/202008:04 PM (مكة المكرمة)

حافظ ميلان على صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ساسولو 2-1 خلال في الجولة رقم 13 من المسابقة، والتي شهدت فوز إنتر ميلان على سبيزيا 2-1، بينفينتو على جنوى 2-صفر، وتعادل كل من كالياري مع أودينيزي، تورينو مع بولونيا بهدف لهدف.

وسجل رافايل لياو هدف التقدم في الدقيقة الأولى من اللقاء، وأضاف أليكسيس ساليمايكيرس الهدف الثاني (26) قبل أن يدرك دومينيكو بيراردي هدف الشرف الوحيد (89).

ورفع "الروسونيري" رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ساسولو عند 23 نقطة في المركز السادس.

حكيمي سجل هدف إنتر الأول (رويترز)

وفي المباراة الثانية، فاز إنتر ميلان على سبيزيا 2-1.

وسجل هدفي إنتر ميلان أشرف حكيمي (52) وروميلو لوكاكو (71 من ركلة جزاء)، وسجل هدف سبيزيا روبرتو بيكولي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف ميلان، وتوقف رصيد سبيزيا عند 11 نقطة في المركز رقم 17.

المصدر : وكالات

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