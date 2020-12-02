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17 مواجهة مع فرق مختلفة.. يويفا يسعى لبطولة أكثر إثارة وأرباحا بدوري الأبطال

النظام المقترح لدوري أبطال أوروبا سيزيد الإثارة وأرباح الأندية (غيتي)
النظام المقترح لدوري أبطال أوروبا سيزيد الإثارة وأرباح الأندية (غيتي)
2/12/2020

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يعتزم إجراء مناقشات هذا الأسبوع بشأن إصلاح نظام دوري أبطال أوروبا، مع احتمال حدوث تغييرات واسعة في نظام دور المجموعات.

وأوضحت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن النظام الجديد سيمكّن الأندية الـ32 في المسابقة من مواجهة 10 منافسين مختلفين، وسيتأهل أفضل 16 فريقا، بحسب النقاط التي يحصدها كل فريق إلى دور الـ16، مما يعني أن الفريقين اللذين سيتأهلان للنهائي سيخوضان 17 مواجهة بالبطولة.

وسيحل النظام الجديد محل النظام الحالي المكون من 8 مجموعات، في كل مجموعة 4 فرق، حيث يلعب كل فريق 3 مباريات، على ملعبه ومثلها خارجه.

وذكرت الصحيفة أن المناقشات بشأن تغيير نظام بطولة النخبة للأندية الأوروبية، أمر ليس بجديد، لكن "يويفا" يفضل النظام السويسري في تحديد شكل البطولة، ومن الممكن تطبيق هذه التغييرات في البطولة بداية عام 2024.

ولن تؤدي التغييرات إلى زيادة عدد المباريات فقط، بل أيضا إلى مزيد من المواجهات بين الفرق الكبرى، وبالتالي زيادة الإثارة والإيرادات المالية.

وسيبعد النظام الجديد التهديد عن البطولة -والمتمثل في "دوري سوبر" منفصل- كما يمكن زيادة عدد الفرق إلى 36 فريقا.

ولا يمكن التكهن برد فعل الأندية على هذه الفكرة، حيث شكا البعض وبينهم الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي من جدول المباريات المزدحم.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء الألمانية

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