لن أستقيل.. زيدان يتحدى الجميع والجماهير تختار المدرب المقبل لريال مدريد

اختار مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان رفع التحدي أمام الضغوط المتزايدة بعد النتائج المخيبة للفريق في الفترة الماضية، وأعلن المدير الفني الفرنسي رفضه الاستسلام والاستقالة، غير أن جماهير النادي الملكي كان لها رأي آخر واختارت مرشحها المفضل لقيادة النادي.

ولم يحقق ريال مدريد أي فوز في آخر 3 مباريات بالدوري الإسباني، وسيدخل الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري الأبطال وهو في المركز الثالث بعدما استقبل هدفين في الخسارة الثانية على التوالي أمام نادي شاختار دونيتسك الأوكراني.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي بعد مواجهة النادي الأوكراني أمس الثلاثاء "أشعر بالقوة وكما جرت العادة سأقدم كل شيء ممكن وكذلك الحال بالنسبة للاعبين. يجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة ونركز على المباراة المقبلة. لا يوجد أي شيء آخر يمكننا فعله".

ريال مدريد يسقط مجددًا أمام شاختار

🎬 استمتع بمشاهدة ملخص المباراة 👇#ريال_مدريد_شختار #دوري_أبطال_أوروبا ⁣#ChampionsLeague — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2020

واستقال المدرب الفرنسي من قيادة ريال في مايو/أيار 2018 بعدما توج بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي في كييف، لكنه أصر على أنه لا يوجد فرصة لتكرار ذلك الآن.

وقال "لن أستقيل ولا مجال لذلك. لعبنا بشكل رائع في الشوط الأول لكن الكرة لم ترغب في دخول المرمى. صنعنا الكثير من الفرص وسددنا في القائم وبعد ذلك أصبحت الأمور أصعب بالنسبة لنا".

وأضاف "نحن نمر بسلسلة نتائج سيئة، وهذا واقع لكن يجب أن نواصل المضي قدما. لدينا مباراة إضافية (في المجموعة) ويجب الفوز بها".

ومباشرة بعد نهاية لقاء الأمس، تصدر اسم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قوائم الأكثر تفاعلا بموقع تويتر في إسبانيا، وطالب المشاركون بالتعاقد مع المدرب السابق لنادي توتنهام الإنجليزي، واعتبروه الأقدر على حل مشاكل النادي الملكي.

ولن تكون مهمة زيدان سهلة الأيام القادمة، فالفريق على موعد مع مواجهة قوية في الدوري أمام إشبيلية السبت المقبل قبل استقبال بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في مواجهة حاسمة بالجولة الختامية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وسيكمل النادي الملكي الأسبوع بمواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة مدريد.