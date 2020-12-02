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رونالدو يتوج بجائزة القدم الذهبية متفوقا على ميسي وليفاندوفسكي

رونالدو (يمين) بجوار ميسي وصراع متجدد على الألقاب الفردية (غيتي)
رونالدو (يمين) بجوار ميسي وصراع متجدد على الألقاب الفردية (غيتي)
2/12/2020

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة القدم الذهبية التي يتم تنظيمها سنويا في إمارة موناكو الفرنسية.

وتفوق رونالدو على 9 نجوم ترشحوا معه للجائزة ومنهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإسباني سيرجيو راموس والبرازيلي نيمار والمصري محمد صلاح.

وتنص لائحة الجائزة على ألا تقل أعمار النجوم المرشحين لها عن 28 عاما، ويتم اختيار الفائز بناء على نتيجة تصويت الجماهير من بين 10 مرشحين سنويا.

ويحظى النجم الفائز بجائزة القدم الذهبية بوضع قالب لقدمه بممشى مشاهير كرة القدم على شاطئ إمارة موناكو، ولا يسمح بفوز أي لاعب بها سوى مرة واحدة فقط.

المصدر : مواقع إلكترونية

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