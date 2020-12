رونالدو يتوج بجائزة القدم الذهبية متفوقا على ميسي وليفاندوفسكي

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة القدم الذهبية التي يتم تنظيمها سنويا في إمارة موناكو الفرنسية.

وتفوق رونالدو على 9 نجوم ترشحوا معه للجائزة ومنهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإسباني سيرجيو راموس والبرازيلي نيمار والمصري محمد صلاح.

Official: Cristiano Ronaldo has won the 18th Golden Foot, an award given to players with 28+ years old. pic.twitter.com/zV58vEakVV

— InfoCristiano (@InfoCristiano) December 1, 2020