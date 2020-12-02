رونالدو يتوج بجائزة القدم الذهبية متفوقا على ميسي وليفاندوفسكي

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة القدم الذهبية التي يتم تنظيمها سنويا في إمارة موناكو الفرنسية.

وتفوق رونالدو على 9 نجوم ترشحوا معه للجائزة ومنهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإسباني سيرجيو راموس والبرازيلي نيمار والمصري محمد صلاح.

Official: Cristiano Ronaldo has won the 18th Golden Foot, an award given to players with 28+ years old. pic.twitter.com/zV58vEakVV — InfoCristiano (@InfoCristiano) December 1, 2020

وتنص لائحة الجائزة على ألا تقل أعمار النجوم المرشحين لها عن 28 عاما، ويتم اختيار الفائز بناء على نتيجة تصويت الجماهير من بين 10 مرشحين سنويا.

ويحظى النجم الفائز بجائزة القدم الذهبية بوضع قالب لقدمه بممشى مشاهير كرة القدم على شاطئ إمارة موناكو، ولا يسمح بفوز أي لاعب بها سوى مرة واحدة فقط.