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دوري الأبطال.. ليفربول وبورتو يصعدان لثمن النهائي وإنتر ينعش آماله

جونز استغل هفوة الحارس أونانا وأهدى فريقه الفوز وبطاقة التأهل (غيتي)
جونز استغل هفوة الحارس أونانا وأهدى فريقه الفوز وبطاقة التأهل (غيتي)
1/12/2020

حسم ليفربول الإنجليزي تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا صعبا على أياكس الهولندي، وتغلب عليه بهدف نظيف في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

وحسم ليفربول مباراته أمام أياكس بهدف وحيد سجله كورتيس جونز (58)، بعد خطأ قاتل من النيجيري أونانا حارس أياكس.

ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، في حين تجمد رصيد أياكس عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث.

كورتيس جونز سجل هدف الفوز "للريدز" (رويترز)

ورفع أتلانتا الإيطالي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، بعدما أفلت من الهزيمة على ملعبه أمام ميتييلاند الدانماركي، وتعادل معه 1-1 في المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها.

وستحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة بعد الجولة السادسة الأخيرة، التي تشهد لقاء أياكس مع أتلانتا وليفربول مع ميتييلاند، صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة، والذي كان قد خرج بالفعل من إطار المنافسة على التأهل.

وفي المجموعة الأولى، أرجأ بايرن ميونخ تأهل مضيفه أتلتيكو مدريد إلى ثمن النهائي بعد فرضه التعادل عليه 1-1.

مولر (يمين) سجل هدف التعادل لبايرن ميونخ (رويترز)

 

وتقدم البرتغالي جواو فيليكس بهدف لأتلتيكو (26)، لكن توماس مولر أدرك التعادل لبايرن قبل 4 دقائق من النهاية، عبر ضربة جزاء.

وحقق فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي فوزه الأول في دور المجموعات، وتغلب على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 3-1.

ويتصدر الفريق البافاري (حامل اللقب) ترتيب المجموعة بـ13 نقطة، بعد أن ضمن في وقت سابق تأهله للأدوار الإقصائية. ويحتل أتلتيكو المركز الثاني بـ6 نقاط، ويحل سالزبورغ في المركز الثالث بـ4 نقاط بفارق نقطة واحدة عن لوكوموتيف متذيل الترتيب.

وفي المجموعة الثالثة، رافق بورتو البرتغالي مانشستر سيتي إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، بعدما تعادلا سلبيا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فاز مرسيليا الفرنسي على أولمبياكوس اليوناني 2-1.

مان سيتي وبورتو تأهلا إلى ثمن نهائي دوري الأبطال (رويترز)

ويتصدر مانشستر ترتيب المجموعة بـ13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد، بعد أن ضمن في وقت سابق الصعود لثمن النهائي.

أما بورتو فحجز مقعده في الدور التالي باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة بـ10 نقاط، ويحل أولمبياكوس في المركز الثالث بـ3 نقاط بفارق الأهداف فقط عن مرسيليا متذيل الترتيب.

وفي المجموعة الخامسة، أنعش إنتر ميلان آماله بالتأهل لثمن النهائي بعد فوزه المثير على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 3-2.

لوكاكو سجل هدفين وأسهم في فوز إنتر ميلان على مونشنغلادباخ (رويترز)

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، فجّر فريق شاختار دونيتسك الأوكراني مفاجأة كبيرة، وتغلب على ضيفه ريال مدريد بهدفين دون رد.

وعلى ملعب بوروسيا بارك، تقدم ماتيو دارميان بهدف لإنتر ميلان (17)، ثم رد الحسن بليا بهدف التعادل لغلادباخ في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل إنتر ميلان هدفين دوّنهما القناص البلجيكي روميلو لوكاكو (64 و73)، ثم سجل الحسن بليا الهدف الثاني له ولغلادباخ (76).

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع الأخير، وظل غلادباخ في الصدارة بـ8 نقاط.

وعلى ملعب "دونباس أرينا"، سجل هدفي الفريق الأوكراني برونو دنتينيو (57) ومانور سولومون (82).

وهذا الفوز رفع رصيد شاختار إلى 7 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن النادي الملكي.

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