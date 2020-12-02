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جدل بين الجماهير السعودية حول "فساد" اتحاد الكرة

جماهير النصر السعودي (رويترز)
جماهير النصر السعودي (رويترز)
2/12/2020
|
آخر تحديث
2/12/2020
(مكة المكرمة) 04:04 PM

أثار وسم  "فساد اتحاد الكرة السعودي" جدلا واسعا في السعودية بعد تصدره كأكثر الوسوم تداولا على موقع تويتر في المملكة.

وتفاعل مغردون مع الوسم الذي انتشر بشكل واسع، بعد 3 أيام فقط من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين ناديي الهلال والنصر، الذي انتهي بفوز الأول 2-1.

وكانت جماهير النصر أول المتفاعلين مع الوسم واعتبروا أن فريقهم تعرض لظلم تحكيمي في مباراة النهائي، لافتين إلى وجود أخطاء تحكيمية كثيرة في اللقاء من ضمنها عدم احتساب ركلة جزاء لفريقهم.

وتحدث نشطاء عن وجود خلل وفساد كبير داخل اتحاد كرة القدم بمحاباة أندية على حساب أخرى، مطالبين باستقالة رئيسه ياسر بن حسن المسهل الذي قدّم وعودا كثيرة لتحسين وضع التحكيم وتقنية "فار" دون تطبيق ذلك.

 

واعتبر مغردون أن فساد الاتحاد ليس وليد اللحظة أو حديثا على الكرة السعودية، وإنما يعود إلى عشرات السنين.

في المقابل، شارك جمهور "الزعيم" (الهلال) في الوسم المنتشر، داعين جماهير "العالمي" (النصر) للتوقف عن لوم التحكيم واتحاد الكرة بعد كل خسارة لفريقهم، مشيرين إلى أنه عند الحديث عن وجود فساد لابد من الأدلة التي تثبت صحة الادعاء.

ويتعرض اتحاد الكره منذ فترة إلى هجوم من الجماهير السعودية التي تتهمه بدعم الهلال فقط ليتسيد البطولات والإنجازات الرياضية في المملكة.

المصدر : خدمة سند

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