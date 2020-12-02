جدل بين الجماهير السعودية حول "فساد" اتحاد الكرة

أثار وسم "فساد اتحاد الكرة السعودي" جدلا واسعا في السعودية بعد تصدره كأكثر الوسوم تداولا على موقع تويتر في المملكة.

وتفاعل مغردون مع الوسم الذي انتشر بشكل واسع، بعد 3 أيام فقط من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين ناديي الهلال والنصر، الذي انتهي بفوز الأول 2-1.

وكانت جماهير النصر أول المتفاعلين مع الوسم واعتبروا أن فريقهم تعرض لظلم تحكيمي في مباراة النهائي، لافتين إلى وجود أخطاء تحكيمية كثيرة في اللقاء من ضمنها عدم احتساب ركلة جزاء لفريقهم.

#فساد_اتحاد_الكره_السعودي

الى متى وانتم تظلمون النصر — حسن الحربي (@hasanal7rbi) December 1, 2020

#فساد_اتحاد_الكره_السعودي

الجمهور مشحون وماحد يقدر يلومه خسر النصر الدوري والكاس بسبب غرفة الفار الضالمه الي اهدت الفوز للهلال بالمباراتين رغم افضلية النصر — عــبـادي (@aboode_1f) December 1, 2020

وتحدث نشطاء عن وجود خلل وفساد كبير داخل اتحاد كرة القدم بمحاباة أندية على حساب أخرى، مطالبين باستقالة رئيسه ياسر بن حسن المسهل الذي قدّم وعودا كثيرة لتحسين وضع التحكيم وتقنية "فار" دون تطبيق ذلك.

المسحل بعد ترشيحه أعلن عن تقنية حديثة للفار؟ أعلن عن كاميرات خاصة للتقنية ؟ كل هذا لم يحدث واعتمد على الناقل ومزاجية المخرج و أختصر غرف الفار في الملاعب الى غرفة واحدة في الرياض .. أستقالته مطلب #فساد_اتحاد_الكره_السعودي pic.twitter.com/v1Tc0ItJqZ — حاتم العالمي الإستثنائي 44💛🏆 (@_hatm1) December 1, 2020

#فساد_اتحاد_الكره_السعودي جميع الاندية في المملكة وجميع اطياف المجتمع السعودي يعرفون انا كورتنا تصب في مصلحة الفريق المدلل 😬😬 — مهدي العــرجي (@MahdiMahdi99) December 1, 2020

#فساد_اتحاد_الكره_السعودي

بالفعل ملايين تهدر من اجل المنافسة وفي النهاية البطل معروف كذا ولا كذا .. — أبـويوسـف (@R__00T) December 1, 2020

#فساد_اتحاد_الكره_السعودي

مناصب وازرة الرياضة وجميع لجانه محدده لنادي واحد فقط ( لوبي احكم سيطرته على الوزارة ) فلا نستغرب الفساد !! — عبدالمحسن (@M1Ah1999) December 1, 2020

واعتبر مغردون أن فساد الاتحاد ليس وليد اللحظة أو حديثا على الكرة السعودية، وإنما يعود إلى عشرات السنين.

في المقابل، شارك جمهور "الزعيم" (الهلال) في الوسم المنتشر، داعين جماهير "العالمي" (النصر) للتوقف عن لوم التحكيم واتحاد الكرة بعد كل خسارة لفريقهم، مشيرين إلى أنه عند الحديث عن وجود فساد لابد من الأدلة التي تثبت صحة الادعاء.

والله ما فيكم واحد يقدر يتجرأ على إدارتكم الضعيفة ولاعبينكم المدلعين ومدربكم المفلس .. دور المظلومين أنساكم وضعكم ووضع ناديكم .. هل فريقك جاهز للفوز على فريق أقل منكم امكانيات ؟ الجواب لا لأن تغطون تخبطات فريقكم برمي اللوم على الاخرين . #فساد_اتحاد_الكره_السعودي — طارق المالكي (@mshooll) December 1, 2020

#فساد_اتحاد_الكره_السعودي نحن لانحول بين الناس وبين السنتهم او اقلامهم ولكن عندما يتحول ذلك الى تحريض وتهييج وتمزيق نسيج المجتمع .. فيجب ان يتحرك اتحاد الكره ووزارة الرياضة لكشف المستفيد من هذا التحريض من لديه دليل على فساد فليتجه الى نزاهه اما الكلام المرسل فيجب ايقافه .. — راعي العوجا (@abdulaziz011113) December 1, 2020

وش اللوبي هذا كم عمرة من اربعين سنة وهو بالاتحاد يعني عمرة الحين 99سنة. نبي شي منطقي يانصر. دور غير هالشماعة مو معقول كل الهزايم تحكيم #فساد_اتحاد_الكره_السعودي — محمد عبدالعزيزالغنيم (@AlGhunaim__) December 1, 2020

#فساد_اتحاد_الكره_السعودي

حكم فرنسي شككو به

حكم بولندي شككوبه

حكم سعودي شككوبه

حكام الفار شككوبهم ماذا يريدون ؟؟؟

لم يبقى سوا أن تقام مباريات النصر بدون حكام كي يرضو ولن يرضو 🚫 — تركي بن سند♽MBS 💙💙 (@Cdcv9MKCSskP52W) December 1, 2020

ويتعرض اتحاد الكره منذ فترة إلى هجوم من الجماهير السعودية التي تتهمه بدعم الهلال فقط ليتسيد البطولات والإنجازات الرياضية في المملكة.