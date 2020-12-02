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بين الصدارة وتذيل الترتيب.. هذه فرص ريال مدريد للتأهل في دوري الأبطال

ريال مدريد سيكون مجبرا على الفوز لتجنب أي مفاجآت في الجولة الأخيرة (رويترز)
ريال مدريد سيكون مجبرا على الفوز لتجنب أي مفاجآت في الجولة الأخيرة (رويترز)
2/12/2020
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آخر تحديث
2/12/2020
(مكة المكرمة) 01:03 PM

قدم نادي إنتر ميلان الإيطالي خدمة كبيرة لريال مدريد الإسباني الذي استعاد التحكم في فرصه للتأهل بعد فوز إنتر على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وهنا نستعرض سيناريوهات النتائج بالنسبة للنادي الملكي والتي تتباين بين التأهل في صدارة مجموعته إلى الإقصاء والخروج متذيلا للترتيب.

وبعد خسارة ريال أمام شاختار دونيتسك 2-صفر وفوز الإنتر على غلادباخ 3-2 أمس الثلاثاء، يتصدر النادي الألماني ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن شاختار وريال، في حين يحتل الإنتر المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

ويستقبل الريال غلادباخ في الجولة الأخيرة الأربعاء المقبل، في وقت يستضيف الإنتر ضيفه شاختار.

وهنا احتمالات ريال مدريد في الجولة الأخيرة:

التأهل بصدارة المجموعة
فوز ريال على غلادباخ، وخسارة شاختار أو تعادله مع الإنتر.

التأهل بالمركز الثاني
فوز الريال على غلادباخ وفوز شاختار على الإنتر.
تعادل الريال مع غلادباخ، وخسارة شاختار أمام الإنتر.

المركز الثالث والانتقال للدوري الأوروبي
تعادل ريال أو خسارته أمام غلادباخ، وفوز شاختار أو تعادله مع الإنتر.

المركز الرابع والإقصاء
خسارة ريال أمام غلادباخ وفوز الإنتر على شاختار.

المصدر : مواقع إلكترونية

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