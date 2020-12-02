بلماضي أول المدافعين عن اللاعب.. تضامن واسع مع الجزائري بن طالب بعد إساءة عنصرية بألمانيا

حظي اللاعب الجزائري نبيل بن طالب متوسط ميدان نادي شالكه الألماني بتضامن واسع، بعد تعرضه لتصريحات عنصرية في ألمانيا بسبب أصوله الجزائرية.

وقبل أيام قال ستيفن فروند -وهو لاعب كرة قدم ألماني سابق ويعمل محللا لدى قناة "سبورت1" الألمانية- إن بن طالب "لاعب غير منضبط جاء من بيئة عدوانية نظرا لجذوره الجزائرية".

Ex-Fußballer Steffen Freund hat sich im #dopa rassistisch über die Schalker Spieler Bentaleb und Harit geäußert. Bentaleb sei wegen seiner französisch-algerischer Herkunft disziplinlos. Auch Harit könne „mit diesen Wurzeln“ nicht „malochen.“ #S04 pic.twitter.com/ObeiG9OuXe — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) November 29, 2020

وجاءت التصريحات العنصرية من فروند، إثر إبعاد إدارة نادي شالكه لبن طالب عن تدريبات الفريق الأول، بعد حادثة ما بين شوطي مباراة فولفسبورغ الأسبوع الماضي.

ولاقت تصريحات لاعب منتخب ألمانيا السابق، استهجانا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها تدل على عنصرية واضحة تجاه العرب والمسلمين.

وأدان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تعرض لاعبه الدولي لهجمات عنصرية، ونشر تسجيلا صوتيا للناخب (للمدرب) الوطني جمال بلماضي يعبر من خلاله عن دعمه لبن طالب.

كما أكد نشطاء تضامنهم مع اللاعب الجزائري ورفضهم لأي إساءة عنصرية توجه له أو للعرب، وعبّر مغردون جزائريون عن دعمهم الكامل لبن طالب وفخرهم به كممثل لهم ولبلادهم.

متضامن مع ابن بلدي نبيل بن طالب لاعب شالك الذي كان عرضة لعبارات عنصرية من طرف لاعب سابق في النادي تهكم فيها على أصول الدولي الجزائري وعصبيته التي أثرت على أدائه على حد تعبيره.

فخورون بأصولنا الجزائرية ، و بنبيل بن طالب الذي يمثلنا، ونفتخر به وبعصبيته وحرارته فوق الميادين وخارجها pic.twitter.com/FJsWop232b — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) December 2, 2020

بدوره، علّق بن طالب على الواقعة، قائلا على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر "من الجيد أن تقول لا للعنصرية، لكن من الأفضل أن تتصرف على أساس ذلك".

It is good to want to say no to racism, it is better to actually act on it. C’est bien de vouloir dire non au racisme, c’est mieux de vraiment le prouver par des actes. #notoracism pic.twitter.com/bXhwPN3XKF — Nabil Bentaleb (@nabilbentaleb42) December 1, 2020

ونشر اللاعب الجزائري بيانا باللغتين الإنجليزية والفرنسية، مؤكدا تعرضه لبعض الانتقادات العنصرية من أشخاص معينين، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص يمثلون أنفسهم.

ووجّه في بيانه رسالة شكر إلى الاتحاد الجزائري والمدرب جمال بلماضي واللاعبين والجماهير التي دعمته، مضيفا "عندما نتحد لن تكون هناك عنصرية ولا أي نوع من التمييز".