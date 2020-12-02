بعد خسارته أمام شاختار.. هل يلعب ريال مدريد في الدوري الأوروبي؟

قد يكون وقع السؤال قاسيا على جماهير ريال مدريد ملك دوري أبطال أوروبا بـ13 لقبا، بينها 6 قبل النظام الجديد، والباقي بعد تحول البطولة للنظام الحالي، أي دور المجموعات والأدوار الإقصائية.

ويروي التاريخ أن الملكي لم يخرج من دور المجموعات في كل البطولات التي شارك فيها، بداية من موسم 1995-1996، ولكن وضعه في هذه النسخة لا يُحسد عليه.

فالميرينغي يحتل المركز الثالث (المؤهل للدوري الأوروبي) في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن شاختار دونيتسك صاحب المركز الثاني، الذي هزمه الثلاثاء بهدفين دون رد.

وسيلتقي الريال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بوروسيا مونشنغلادباخ متصدر المجموعة، في حين يواجه شاختار إنتر ميلان متذيل المجموعة.

وآخر مرة لعب فيها فريق العاصمة الإسبانية في الدوري الأوروبي (كان يسمى وقتها كأس الاتحاد الأوروبي) في موسم 1994-1995.

وبالنسبة للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، فأرقامه ليست بأفضل حال هذا الموسم، إذ خسر مباراتين في دور المجموعات، وهو مجموع ما خسره الفريق في دور المجموعات في النسخ الثلاث الماضية من البطولة.