هل يعاني مان يونايتد من أزمة ذهنية في أولد ترافورد؟

فاز مانشستر يونايتد مرة واحدة من 6 مباريات في معقله "أولد ترافورد" (Old Trafford) هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في وقت خرجت فيه فرق كريستال بالاس وتوتنهام وأرسنال بانتصارات من "مسرح الأحلام".

وعن هذه الأزمة، يقول مدرب "المانيو" أولي جونار سولشار إن النتائج السيئة للفريق بملعبه في الدوري لا تتعلق بأزمة ذهنية أو بغياب الجماهير.

وأوضح سولشار خلال مؤتمر صحفي -قبل مواجهة ليدز يونايتد غدا الأحد- "لا أعتقد أنها مشكلة ذهنية ولا توجد جماهير في بعض الملاعب ويجب أن نعتاد على الظروف المحيطة".

وتتناقض مسيرة يونايتد بملعبه مع النتائج خارج ملعبه، حيث فاز 3-2 على مضيفه شيفيلد يونايتد أول أمس الخميس ليحقق انتصاره السادس على التوالي خارج أرضه في المسابقة.

وتابع المدرب النرويجي "يتعلق الأمر بتفاصيل صغيرة مثل من يسجل الهدف الأول، ويوم الأحد سنواجه فريقا صعبا وربما تكون المباراة مفتوحة لأن مواجهات ليدز تكون ممتعة جدا".

ويزور ليدز أولد ترافورد في الدوري لأول مرة منذ 2004 بعد غياب 16 عاما عن الدوري الممتاز.

وختم سولشار -الذي سجل 4 أهداف في مرمى ليدز عندما كان مهاجما ليونايتد- أنها "تشكيلة مختلفة من ليدز ومع مدرب قام بعمل رائع بالفعل وسيختبر قدراتنا لأقصى درجة".