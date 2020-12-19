مورينيو يريد ضمَّ لاعب آخر من ريال مدريد

بعد نجاحه في ضم الويلزي غاريث بيل والإسباني سيرجيو ريغيلون من ريال مدريد الصيف الماضي، يريد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام التعاقد مع لاعب آخر من الملكي.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن مورينيو تواصل بالفعل مع الكرواتي لوكا مودريتش، محاولا إقناعه بالعودة إلى الفريق اللندني الذي لعب له سابقا عدة سنوات.

وكشف برنامج "إل شيرينغيتو" الرياضي الإسباني، أن "السبيشل وان" راغب بشدة في التوقيع مع قائد منتخب كرواتيا الذي ينتهي عقده مع الميرينغي صيف 2021.

ويتطلع توتنهام -الذي ينافس بقوة على لقب البريميرليغ- لتعزيز صفوفه بمودريتش الذي يحق له التفاوض مع أي فريق بدءا من 1 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويأمل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في تجديد عقود مودريتش والإسبانييْن سيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز الذين تنتهي عقودهم الصيف المقبل.

يذكر أن مودريتش (35 عاما) -الذي انضم من السبيرز إلى الميرينغي عام 2012، وفاز معه بلقبين في الليغا و4 ألقاب بدوري الأبطال- لم يجدد عقده مع "لوس بلانكوس" حتى الآن، ولهذا يحاول مورينيو استمالته للفريق اللندني.