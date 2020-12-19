مان سيتي يحتل المركز الـ9 بالبريميرليغ.. غياب الأهداف يقض مضاجع غوارديولا

أقل حصيلة تهديفية لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سنوات، الأمر الذي بات يؤرق الإسباني بيب غوارديولا مدرب الفريق، الذي يحاول جاهدا البحث عن حلول وإعادة الفريق لسكة هز الشباك.

ولهذا قرر غوارديولا أمس الجمعة عدم منح لاعب الوسط كيفن دي بروين راحة في الأسابيع المقبلة لدوره المؤثر مع الفريق المتعثر في تسجيل الأهداف هذا الموسم.

ويحتل سيتي المركز الـ9 في الدوري بفارق 8 نقاط خلف المتصدر ليفربول، وسيخوض 4 مباريات خلال 10 أيام مقبلة بينها مواجهة ضد أرسنال في ربع نهائي كأس الرابطة.

وخاض دي بروين 90 دقيقة في آخر 7 مباريات لسيتي في الدوري، كما لعب مرتين مع بلجيكا الشهر الماضي.

وعن إمكانية إراحة دي بروين في رحلة إلى ساوثهامبتون اليوم السبت، أبلغ غوارديولا الصحفيين "في الوقت الحالي لا يمكن ذلك لأنه مهم جدا لنا".

وأضاف "لن يحصل على راحة لأننا نحتاجه في الوقت الحالي، وقد نال راحة في دوري أبطال أوروبا وفي مباريات أخرى سابقة".

ويعاني مهاجمو سيتي للتسجيل، مما دفع بغوارديولا للاعتماد بشكل أكبر على لاعبي الوسط والأجنحة لهز الشباك.

ولم يحرز الأرجنتيني سيرجيو أغويرو أي هدف في الدوري حتى الآن، بعد أن قلّصت الإصابات مشاركاته بينما سجل غابريل جيسوس هدفين فقط.

وشدد المدرب الإسباني على ضرورة صناعة المزيد من الفرص.

وقال "سجلنا 40 هدفا في أول 12 جولة عند فوزنا بأول لقب للدوري (في 2018)، و36 في المرحلة نفسها خلال اللقب الثاني (في 2019)، وفي الموسم الماضي سجلنا 35 هدفا، أما هذا العام فسجلنا 18 هدفا".

وختم "في الموسم الماضي سجلنا أهدافا أكثر من البطل (ليفربول) لكن للأسف استقبلنا الكثير من الأهداف. يجب أن نحرز المزيد ويعرف الجميع ذلك، لكن هذا لا يعتمد على لاعب بعينه.. ليست مسؤولية المهاجمين فقط ويجب على الجميع صناعة فرص أكثر".