صناعة وتسجيلا.. فيديو لهدف يستحق المشاهدة والإعادة آلاف المرات

رغم أن تاريخه يعود لأكثر من 3 أعوام، فإن الهدف الذي سُجل في دوري الدرجة الثانية الأميركي لكرة القدم يستحق أن يعاد آلاف المرات.

بطل هذه الواقعة لاعبان من فريق "أوكلاهوما سيتي إينريجي"، الأول هو الأميركي مايكل هاريس الذي مرر الكرة بطريقة بهلوانية من رمية جانبية، والآخر هو المكسيكي ميغيل غونزاليس الذي سجل مقصية رائعة في مرمى "سكرامنتو ريببليك".

ولعبت المباراة في أبريل/نيسان 2017 في البطولة الأميركية التي يطلق عليها "يو سي إل تشامبيونشيب" (USL Championship).