اختياراته في جوائز "الأفضل" تكشف المستور.. أزمة جديدة لميسي في برشلونة

لم يشهد حفل توزيع جوائز "الأفضل" الافتراضي الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مفاجآت مدوية عندما تعلق الأمر بأسماء الفائزين، ولكن خيارات بعض اللاعبين في مقدمهم ليونيل ميسي كانت صادمة.

فبعدما كشف الفيفا عن نتائج اختيارات قادة المنتخبات، كانت المفاجأة في تصويت قائد منتخب الأرجنتين لأفضل حارس مرمى في العالم.

إذ منح قائد منتخب برشلونة 5 نقاط للكوستاريكي كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان (الخيار الأول) و3 نقاط للألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونخ (الخيار الثاني) ونقطة واحدة للسلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد (الخيار الثالث)، بينما استبعد كليا الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس البرسا.

وهذا يعزز الشائعات التي انتشرت في إسبانيا عن خلاف بين ميسي وتير شتيغن في غرفة الملابس بسبب مقاربة متناقضة بين النجمين لمسائل تتعلق بمستقبل النادي.

واللافت في اختيارات ميسي، أنه إضافة إلى نافاس حارس سان جيرمان، صوّت لصديقه البرازيلي نيمار والفرنسي كليان مبابي نجمي الفريق الباريسي في المركزين الأول والثاني في التصويت على أفضل لاعب في العالم.

وكل ما سبق يضيف مؤشرات جديدة على اقتراب مغادرة ميسي للفريق الكتالوني وانضمامه للفريق الباريسي.