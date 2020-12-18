مرشح لرئاسة برشلونة: إذا أراد سان جيرمان ضم ميسي فلن نستطيع الاحتفاظ به

أقر أغوستي بنيدتو المرشح لرئاسة نادي برشلونة أن الفريق الكتالوني لا يستطيع مواجهة باريس سان جيرمان ماديا، في حال أراد الفريق الباريسي ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

فميسي الذي يستطيع التفاوض مع أي فريق يريد التعاقد معه في 1 يناير/كانون الثاني المقبل، ينتهي عقده صيف العام المقبل ومسألة بقائه في النادي الكتالوني من عدمه باتت الشغل الشاغل للصحافة الإسبانية مؤخرا.

ويقول بنيدتو لراديو ماركا (Marca) "نريده أن يستمر في برشلونة، هو أفضل لاعب في العالم، سمعت ميسي يقول إنه يرغب في مغادرة الكامب نو الصيف الماضي، علينا بداية التأكد من أنه غيّر رأيه ويريد البقاء مع النادي، لأننا إذا أردنا المنافسة مع أي فريق أوروبي راغب في التعاقد مع ميسي -وحال كان العائق اقتصاديا- فبالتأكيد لن نستطيع المنافسة".

وتابع "عندما سمعت أن نيمار يريد اللعب إلى جوار ميسي مجددا، قلت: إذا أراد باريس سان جيرمان ضمه فلن نستطيع الصمود أمامه من الناحية الاقتصادية، آمل أن يأتي اليوم يقول فيه ميسي -بعد 20 عاما بقميص الفريق- أريد الاستمرار".

يذكر أن ميسي قدم طلبا الصيف الماضي إلى إدارة "البلوغرانا" للرحيل عن النادي غير أن طلبه رفض ورفضت إدارة البرسا برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو التفاوض مع أي فريق.

وكانت عدة فرق مهتمة بخدمات ميسي في مقدمتها سان جيرمان ومانشستر سيتي.