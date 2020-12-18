صراع "ميلاني" على صدارة الكالتشيو وتعادلات يوفنتوس تعقد مهمته

كان إنتر ميلان هو الفريق الوحيد من الأندية الكبيرة بالدوري الإيطالي لكرة القدم الذي استفاد من تعثر غريمه التقليدي ميلان متصدر الترتيب، الذي تعادل في مباراتين متتاليتين في المسابقة، ليبقى إنتر على بعد نقطة واحدة من الصدارة.

وتعادل ميلان 2-2 مع المتعثر جنوى أول أمس الأربعاء، كما حقق النتيجة ذاتها أمام بارما الأسبوع الماضي، ويبدو أنه على موعد مع مواجهة قوية مع ساسولو صاحب المركز الخامس بعد غد الأحد.

ويواجه إنتر مهمة أسهل نسبيا حينما يستضيف فريق سبيزيا الصاعد الجديد للدوري على ملعبه، بعد أن أنهى المباراة الصعبة أمام نابولي بالفوز بهدف نظيف.

وقال المدير الفني للإنتر أنطونيو كونتي "لم يكن الأمر سهلا، نابولي فريق عظيم وكانت مباراة مليئة بالتحديات على المستوى التكتيكي، لدينا احترام كبير لهذا الفريق، لكنها لم تكن مباراة جميلة".

وأضاف "رغم ذلك فإن المباراة مثلت تحولا حاسما بالنسبة لنا، لأن نابولي منافس مباشر لنا، ومنذ سنوات والفريق دائما ما يكون مرشحا للمنافسة على لقب الدوري، تلك المباريات يمكنك الفوز بها أو خسارتها في لحظة واحدة".

ولم يبد ستيفان بيولي مدرب ميلان أي شكوى من أداء لاعبيه، كما عبّر عن آماله بعودة النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش من الإصابة.

وقال "ميلان لا يستسلم أبدا، لكن لا يمكننا أن نسير دائما بالوتيرة السريعة نفسها، أداؤنا كان ممتازا".

وأضاف بيولي "إذا نظرت إلى مؤشر الأداء والنتائج سترى أن لدينا جودة كبيرة للغاية فيما نقدمه على أرض الملعب، لقد واصلنا تسجيل الأهداف بمعدل هدفين في المباراة، مما يعني أننا نقدم كرة قدم على مستوى عال".

وتغمر مشاعر المرارة فريق نابولي عقب الخسارة أمام إنتر ميلان، رغم أنه قدّم أداء جيدا طوال أحداث تلك المباراة، لكنه ابتعد بفارق 5 نقاط خلف ميلان، وسيكون عليه مواجهة اختبار قوي آخر أمام لاتسيو.

ويحتل يوفنتوس حامل اللقب المركز الثالث بفارق نقطة عن نابولي، وسيواجه فريق "السيدة العجوز" بارما غدا السبت.

وكان التعادل 1-1 أمام أتالانتا العنيد يوم الأربعاء الماضي هو السادس للفريق من 12 مباراة خاضها دون هزيمة، كما شهدت المباراة إضاعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضربة جزاء، في وقت أهدر فيه ألفارو موراتا فرصة سهلة أمام مرمى الفريق الضيف.

وقال البولندي فويتك تشيزني حارس "اليوفي"، الذي ساهم في حصول الفريق على لقب الدوري في آخر 3 مواسم من أصل 9 توج بها الفريق على التوالي، "نحن نتعادل كثيرا لكننا دائما ما نلعب من أجل الفوز".

وأضاف "هذا العام يشهد وجود فرق عديدة تقاتل من أجل لقب الدوري، ومن الطبيعي أن يكون جدول الترتيب مضغوطا، وسنقاتل حتى النهاية".